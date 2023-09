El Port de Tarragona oferirà una desena d'activitats per Santa Tecla

Els actes arrancaran el 13 de setembre amb la celebració dels 10 anys del 'Fet a Tarragon'a al Tinglado 1 del Moll de Costa

El Moll de Costa i el Serrallo seran els principals escenaris on es desenvoluparan la desena d'actes que ha programat el Port de Tarragona per la Festa Major de Santa Tecla 2023. A més, també col·labora amb diferents entitats de la ciutat com la Cucafera, els Diables Voramar o els Xiquets del Serrallo.Els actes on el Port de Tarragona hi formarà part arrancaran el dimecres 13 de setembre amb la celebració dels 10 anys del Fet a Tarragona al Tinglado 1 del Moll de Costa. L'endemà, el dijous 14 s'inaugurarà l'exposició Petits d'Antonio Latre a les 19 h també al Tinglado 1. El mateix dia i a la mateixa hora però al Col·legi d'Arquitectes de Tarragona es realitzarà la Conferència i Inauguració de l'exposició Parc del Port.El dissabte 16 de setembre al Refugi 1 es celebrarà la Festa per a Tothom, la fórmula inclusiva de les persones amb capacitats especials a les Festes de Santa Tecla i que aquest any celebra la seva 31a edició organitzada per DOW. També el 16 de setembre es durà a terme la Marxa de l'aigua de Sant Magí, una marxa de resistència seminocturna no competitiva de 35km amb sortida des de la població de Rodonyà i arribada al Moll de Costa. Per acabar la jornada, a les 22h i a la pèrgola del Serrallo es durà a terme el 74è Concurs de Colles Sardanistes, una activitat que espera aplegar més de 300 sardanistes d'arreu de Catalunya.El 17 de setembre el Moll de Costa i el Serrallo seran part de l'escenari de la 43a edició de la Peonada Popular. Pel 16 i 17 de setembre el Reial Club Nàutic de Tarragona ha organitzat la 6a Travessa Regata de Santa Tecla dins de la Lliga de creuers.A més de tots els actes on el Port de Tarragona col·labora, durant els dies de Festa Major el Moll de Costa seguirà programant exposicions com els Cent Anys del Rellotge del Port al Tinglado 2, i la Santa Tecla Petita aquarel·lada de Josep M. Sanchez Maza al Refugi 2.