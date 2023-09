El Lleó, la Víbria i el Ball de Diables, protagonistes del barrilet de Santa Tecla

A més, s'han embotellat 1.300 ampolles de Chartreuse groc i 700 del verd

Actualitzada 12/09/2023 a les 14:40

La 25a edició del barrilet de les festes de Santa Tecla 2023 anirà dedicada a tres de les entitats que enguany estan d'aniversari. Destaca el Lleó de Tarragona que celebra els seus 30 anys, i el Ball de Diables, en el seu 40è aniversari i la Víbria de Tarragona que celebra els seus 30 anys.La imatge d'enguany ha estat realitzada per l'il·lustrador tarragoní Hugo Prades, amb una llarga trajectòria dins de les il·lustracions relacionades amb Tarragona. És cofundador de la Setmana del còmic de Tarragona, a més de treballar pel Museu Arqueològic de Tarragona, el Museu d'Història de la Ciutat o el Camp d'aprenentatge (entre d'altres). El disseny de l'edició és de l'artista gràfic tarragoní Xuspa Guillén.Les ampolles de Santa Tecla 2023, amb el format de 70 cl, porten a la contra etiqueta la imatge del Ball de Diables de Tarragona. La intenció de la marca des d'ara i en un futur és vincular i dedicar la seva edició especial de les Festes a una entitat que està d'aniversari. En aquest cas dedicant l'ampolla als 40 anys del Ball de Diables de Tarragona.S'han fet un total de 1.300 ampolles de Chartreuse groc amb una graduació alcohòlica de 43 grau i 700 de Chartreuse verd.La voluntat de la marca és fer de Tarragona un mercat diferent a la resta del país i seguir cuidant els tarragonins d'una manera preeminent. És per aquest motiu que l'any 2017 es va crear la TAU, una ampolla que només es pot adquirir a les bodegues i tendes especialitzades de la ciutat. Fet que provoca que tots els col·leccionistes de Chatreuse a nivell mundial, hagin de passar per la ciutat de Tarragona per poder adquirir-la.L'ampolla de TAU és una barreja de Chartreuse groc amb un toc de Chartreuse verd. Tenint en compte el paladar dels tarragonins i la mamadeta. La seva graduació, així com el seu preu ajustat, permet als tarragonins utilitzar aquesta ampolla per al barrilet i per al seu consum anual.Com cada any, Chartreuse convida una sèrie de persones perquè puguin veure i participar de les Festes de Santa Tecla. És per aquest motiu que enguany, excepcionalment, venen convidats per la marca totes les seves treballadores i treballadors per a que vegin la dimensió que té la marca dins de les festes de Santa Tecla major de la ciutat de Tarragona. També visitaran la ciutat reconeguts someliers, gent influent de França, bartenders de tota Espanya i França, i apassionats de la marca que venen pel seu compte de Canadà, Austràlia, Itàlia i Estats Units.