El Festival La Terrasseta de Tarragona aposta pel poder femení dalt de l'escenari

El certamen ha programat un total de 18 propostes artístiques del 14 al 17 de setembre

Actualitzada 12/09/2023 a les 14:11

Sara Hebe, Jhana Beat, El Mariatxi Galàctic, Cookah P & Boom Boom Fighters, Meli Perea i Les Testarudes seran les artistes que passaran per La Terrasseta, el festival feminista de música independent, cinema i arts de carrer de Tarragona. El certamen tindrà lloc el primer cap de setmana de les festes de Santa Tecla, del 14 al 17 de setembre. En aquesta edició es vol reivindicar el talent de les dones i la necessitat de veure-les més dalt dels escenaris.La programació al Parc Saavedra comptarà amb un total de 18 propostes artístiques entre concerts, circ, cinema a la fresca, xerrades i activitats de cultura transformadora, on el 70% de les produccions són liderades per dones o persones dissidents. A més, com cada any, no faltarà l'espai per als sopars de foodtrucksaLa directora del certamen, Aida Bañeres, remarca que «14 propostes de circ i música seran el primer cop que es podran veure a la ciutat de Tarragona», entre les que destaca Sara Hebe, una proposta internacional consagrada amb una gira espanyola de deu concerts per a presentar nou disc; Mujeres, o Jhana Beat, que portarà el seu so electroorgànic, mesclant veu, guitarra i beatbox a temps real.Joan Garriga serà un dels plats forts de La Terrasseta, de la mà de la seva nova banda al complet, El Mariatxi Galàctic. A més, en l'apartat de grups emergents actuaran Cookah P & Boom Boom Fighters, que han aparegut a l'escena musical catalana per revolucionar les pistes de ball i el sound system. El festival també aposta per artistes del territori com ara Meli Perea des de les Terres de l'Ebre i Les Testarudes amb membres del Camp de Tarragona.Com sempre, el circ contemporani tindrà protagonisme amb un total de 3 espectacles per al públic familiar, amb la companyia Sempre qu portarà C'est pas possible! (Galicia), el circ de Maite Guevara amb iQue buen dia!, i el diumenge serà el 3r Cabaret Terrasseta presentat per José Luis amb actuacions de 4 artistes. No hi faltarà la cartellera de cinema a la fresca: Knives out i The favourite.Les entrades són a la venda des del passat mes de juny a un preu popular d'entre 2 i 4 euros al web www.laterrasseta.com , així com l'abonament complet a 10 euros, que permet l'accés al recinte a totes les activitats durant tots els dies del festival. Les persones menors de 10 anys podran accedir gratuïtament a totes les propostes.