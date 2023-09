CaixaForum Tarragona engega el cicle 'Petites grans heroïnes'

Tindrà lloc del 16 de setembre al 30 de desembre

Programació

La Fundació 'la Caixa' posa en marxa a CaixaForum Tarragona el nou programa del cicle Petits Cinèfils del 16 de setembre al 30 de desembre. Sota el títol Petites grans heroïnes, l'espai acollirà pel·lícules i curts que estan protagonitzats per nenes intrèpides i que tenen un marcat esperit optimista.D'aquesta manera, el centre cultural oferirà una selecció de films i curtmetratges perquè, a través del cinema, les nenes que assisteixin a les sessions es puguin veure representades en un ampli ventall de personatges del seu gènere, ja que és important que, en els canals d'entreteniment, menors i adults trobin una gran diversitat en aquest àmbit.A l'inici de cada sessió, l'equip educatiu de CaixaForum presentarà la pel·lícula, proporcionarà les claus bàsiques per poder-la interpretar i gaudir, i convidarà el públic a un debat posterior a la projecció.Petits Cinèfils forma part de la programació de la Fundació 'la Caixa', que compleix el seu ferm compromís amb la cultura audiovisual de qualitat amb aquest cicle creat especialment per contribuir a l'educació audiovisual dels nens i nenes.El cicle s'inaugurarà el 16 de setembre amb la projecció de La Mia i el Migú. Dirigida per Jacques-Rémy Girerd, narra la història de la Mia, una nena que, després de la mort de la mare, es veu obligada a viure sola al poble perquè el pare ha de marxar fora per treballar. Quan el pare té un accident per un despreniment de roques, la Mia emprèn un viatge tota sola per trobar-lo i salvar-lo.El 21 d'octubre serà el torn de Dúnia i altres contes del món, sessió en la qual es projectaran un total de quatre curtmetratges les protagonistes dels quals, de nacionalitats diferents, són nenes que allarguen la mà a altres cultures amb el propòsit de fer noves amistats i viure noves experiències.La tercera sessió tindrà lloc el 4 de novembre amb la cinta alemanya Fritzi: Un conte revolucionari. Dirigida per Matthias Bruhn i Ralf Kukula, la pel·lícula explica la història de la caiguda del mur des de la perspectiva d'una nena curiosa, valenta i decidida.El cicle es tancarà el 30 de desembre amb Les aventures animades de la Bruna, la Kenya i altres nenes intrèpides, una selecció de diversos curtmetratges protagonitzats per diferents personatges femenins amb molta imaginació i un gran esperit optimista.