Viñuales manifesta que a Catalunya «no tots pensem igual, però sabem conviure»

Tarragona celebra la Diada amb una ofrena floral al monument a Rafael Casanova

Actualitzada 11/09/2023 a les 13:27

L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha manifestat que a Catalunya «no tots pensem igual, però sabem conviure, sabem respectar-nos». Ho ha dit durant el breu discurs que ha tancat l'acte de l'ofrena floral al monument a Rafael Casanova, al passeig Marítim de la ciutat. També ha esmentat que la societat catalana és «plural» i ha apuntat que «potser és aquesta la nostra virtut». El batlle ha assegurat que aquest 11 de setembre per a ell és «molt especial» perquè és la primera Diada com a alcalde de la ciutat i ha assenyalat que és una jornada «per celebrar la germanor com a poble». Abans, Viñuales ha mostrat el condol a les víctimes del terratrèmol del Marroc i ha demanat un aplaudiment per tot el poble marroquí.



A l'acte també hi han participat diversos representants polítics com el subdelegat del Govern espanyol a Tarragona, Santiago Castellà i el delegat del Govern català a Tarragona, Àngel Xifré. També entitats tarragonines que han fet la seva ofrena i les quatre colles castelleres de la ciutat que han alçat un pilar davant del monument.