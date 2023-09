Salvador Allende reviu un any més a Tarragona

La ciutat ha commemorat la figura del polític en el 50è aniversari de la seva mort

Actualitzada 11/09/2023 a les 20:24

L'Associació Salvador Allende de Tarragona, amb la participació de l'Ajuntament de Tarragona, ha dut a terme un any més l'acte d'homenatge amb ofrena floral al bust de Salvador Allende al Camp de Mart. Aquest forma part de les activitats que es realitzaran fins a desembre amb l'objectiu de recordar la mort del que va ser president de Xile durant el cop d'estat al país, perpetrat l'11 de setembre de 1973, ara fa 50 anys. Enguany l'acte també ha comptat amb la participació de la Tarraco Street Orquestra.



La primera a prendre la paraula ha estat Paula Varas, exconsellera de Participació Ciutadana, Districtes i Nova Ciutadania a l'Ajuntament de Tarragona i membre de l'associació Salvador Allende. Ha demanat un minut de silenci pel terratrèmol que es va produir dissabte passat al Marroc, argumentant que Xile també és una terra de terratrèmols i que, per tant, entenen pel que està passant el poble marroquí.Després del minut de silenci, l'exconsellera ha remarcat el vincle de germanor existent entre Tarragona i Xile fent referència a tots aquells ciutadans que es van exiliar al país sud-americà, entre els que ha mencionat Joaquim Fort, alcalde de Tarragona durant la Guerra Civil. També ha explicat que dins l'associació compten amb membres exiliats o amb familiars executats durant el cop d'estat. Des de l'entitat també han volgut expressar que es tracta d'un dia «sensible» per a la cultura d'esquerres xilena i que Allende és un exemple de persona fidel al seu poble i amb el valor de seguir els seus ideals. L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha destacat que Allende és «patrimoni de la democràcia i de la humanitat», i ha aprofitat per citar part de l'últim discurs que va realitzar el president xilè durant el cop d'estat sobre com la llavor que va plantar el seu govern no podrà ser segada.A continuació ha estat el torn del parèntesi musical realitzat per Tarraco Street Orquestra. Acompanyat de diverses guitarres i violí, el grup ha interpretat les composicions de Víctor Jara Charagua, en versió instrumental, i El derecho de vivir en paz, amb veu. Seguidament, s'han fet les ofrenes florals seguint l'ordre de cada any: primer l'associació Salvador Allende i, en segon lloc, l'Ajuntament i les diferents forces polítiques que el conformen, seguits dels sindicats d'UGT i CCOO. Enguany també han participat en l'ofrena l'Ateneu de Tarragona i diferents associacions representatives de col·lectius a la ciutat: el centre americà, el marroquí i el nigerià. Varas ha remarcat que l'objectiu era omplir el bust de Salvador Allende amb 50 clavells vermells en referència als 50 anys de la seva mort.L'homenatge ha finalitzat amb la Tarraco Street Orquestra interpretant els himnes de Xile i Catalunya, a més de la cançó de Víctor Jara, Te recuerdo Amanda. Així, aquest acte se suma als que s'han realitzat arreu de Catalunya, en què les comunitats catalanes i xilenes s'han unit un any més per a commemorar la figura del polític.