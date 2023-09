Tarragona, Reus i Valls convoquen un minut de silenci per les víctimes del terratrèmol del Marroc

El Consolat del Marroc a Tarragona habilita un telèfon per atendre els familiars

Actualitzada 10/09/2023 a les 17:18

L'Ajuntament de Tarragona i el de Valls han convocat un minut de silenci aquest diumenge al matí per recordar les víctimes del terratrèmol del Marroc, a la una del migdia i a dos quarts de dotze del matí, respectivament. L'Ajuntament de Reus l'ha previst per diumenge a les set de la tarda. D'aquesta manera, els representants polítics i la comunitat marroquina han mostrat el condol a les víctimes i als familiars.Tarragona compta amb més de 8.000 persones de nacionalitat marroquina, mentre que a Reus són unes 7.700 persones. El Consolat del Marroc a Tarragona ha habilitat el telèfon 679357573 per atendre els familiars afectats pel terratrèmol.«És una mostra d'efecte i de germanor en aquests moments tan delicats on hi ha hagut més de 2.000 morts», ha manifestat l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñaules. I ha afegit: «No hi ha paraules d'escalf en aquests moments més que dir que nosaltres intentarem ajudar en allò que puguem. Ens hem posat a disposició del Consolat del Marroc».L'alcalde de Tarragona ha ofert al Govern del Marroc, a través de la cònsol de Tarragona, tan material com, si és precís, els Voluntaris de Protecció Civil perquè puguin ajudar en les tasques de rescat de persones víctimes del terratrèmol.