L'ONG K9 de Creixell denuncia les traves per anar al terratrèmol del Marroc: «Nosaltres ens quedarem a casa»

Pere Frutos lamenta que 35 hores després del sisme encara no hagin rebut permís per anar al país nord-africà

Actualitzada 10/09/2023 a les 17:17

L'ONG de rescat caní K9 de Creixell ha denunciat les traves per anar al terratrèmol del Marroc i ha lamentat que 35 hores després del sisme encara no hagin rebut el permís per anar a buscar supervivents. «Ens trobem aquí embarrancats a Tarragona. És trist i lamentable, però nosaltres ens quedarem a casa perquè la nostra tasca no és anar a recollir cadàvers», ha explicat a l'ACN Pere Frutos, fundador i president de l'ONG K9 de Creixell. «El govern espanyol acaba d'enviar l'UME al sisme del Marroc, però -amb tot el respecte- no tenen ni el 10% de la nostra experiència amb més de 18 terratrèmols per tot el món», ha assenyalat Frutos. «Si la cosa no canvia moltíssim, ens haurem de quedar a Catalunya», ha deplorat el president de l'ONG K9.



«És lamentable que essent tan a prop i a només a 4 o 5 hores d'avió ens hàgim de quedar a terra. Tenim més dificultats per anar al Marroc que per anar a Indonèsia, que està a l'altra punta del món», ha etzibat Frutos, que ha repartit culpes entre el govern espanyol i la Generalitat. «És un tema burocràtic al 100%», ha confirmat el fundador de l'ONG de rescat caní, que al mes de febrer va viatjar a Turquia i Síria per ajudar en les tasques de recercat de supervivents en el devastador terratrèmol, amb prop de 60.000 morts.«Si tot hagués anat normal, dissabte al matí ja hauríem d'haver estat sobre el terreny al Marroc. Estem a diumenge a les 14.30 hores i som aquí, la cosa és així», ha criticat Frutos, que ha precisat que ja tenien una localitat on ajudar, situada a 63 quilòmetres de Marràqueix. «Hi ha 10 persones de l'equip de K9, amb quatre gossos, que han pogut sortir tot just ara de Màlaga amb un ferri», ha avançat el president de l'ONG especialitzada en rescat caní. «Els quatre membres de Catalunya amb quatre gossos encara estem esperant notícies. Portem quasi dos nits sense dormir per a res», ha conclòs Frutos.