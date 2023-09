Viñuales reclama al Govern més habitatge públic i impulsar l'àrea metropolitana del Camp de Tarragona

L'alcalde de Tarragona es reuneix amb Pere Aragonès al Palau de la Generalitat

Actualitzada 08/09/2023 a les 11:46

L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha reclamat al president del Govern, Pere Aragonès, la construcció d'habitatge públic a la ciutat i l'impuls de l'àrea metropolitana del Camp de Tarragona. Aquests són els dos temes principals que el batlle ha posat sobre la taula en la reunió mantinguda amb el cap de l'executiu al Palau de la Generalitat aquest divendres al matí. En una compareixença posterior, Viñuales ha assegurat que Aragonès s'ha compromès a tirar endavant les dues propostes. D'altra banda, l'alcalde ha avançat que des del consistori es podrien prorrogar les normes subsidiàries d'urbanisme, amb la previsió que el nou POUM no estigui aprovat abans del 2025.



Segons Viñuales, Aragonès ha reconegut que la del Camp de Tarragona «és la segona àrea metropolitana de Catalunya». Per això, les dues administracions s'han compromès a impulsar-la planificant amb visió territorial qüestions com l'habitatge públic o el transport. «L'hem de definir des d'una perspectiva més àmplia», ha manifestat l'alcalde. El tarragoní també ha valorat positivament l'arribada del tramvia els pròxims anys, però ha advertit que cal planificar el transport «d'una manera diferent», tenint en compte tot el territori.Pel que fa a l'habitatge, el batlle ha rebut el «compromís» d'aragonès en avançar en la construcció d'habitatge públic. En aquest sentit, l'Ajuntament de Tarragona ha ofert solars de la ciutat a l'Incasòl.També han tractat altres qüestions com ara la seguretat, el trasllat de la laboral o el nou Fòrum de la Justícia. Tot i que s'havia previst fer la licitació aquest setembre, Viñuales ha comentat que haurà d'esperar uns mesos per tal de fer-la amb «més garanties» i adaptar el projecte del 2009 a l'actualitat.