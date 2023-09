Una vintena de persones descobreixen la història de Ponent en bicicleta

La Teulada va impulsar ahir l'activitat 'Pedalades per la memòria', que va comptar amb el testimoni de diferents veïns en els barris on van fer parada

Actualitzada 07/09/2023 a les 21:24

La Necròpolis Paleocristiana de Tarragona va ser ahir el punt de trobada d'una vintena de persones, que es van animar a participar en l'activitat, impulsada per la xarxa de cooperatives La Teulada. L'objectiu d'aquesta era descobrir la història dels barris de Ponent anant en bicicleta. L'objectiu de la Cooperativa Escamot, l'encarregada d'organitzar aquesta ruta sobre rodes, va ser promoure l'ús d'aquest mitjà de transport que és ecològic i saludable.A més, durant el camí es va voler visibilitzar els problemes que hi ha a l'hora de circular en bicicleta. Pedro Redondo, membre de L'Escamot, va animar els assistents a «fer força perquè això canviï». El periodista Enric Garcia va fer dedurant la ruta. «No només coneixerem l'origen i la lluita social dels barris, sinó també expressions culturals i artístiques», apuntava. La pedalada també va comptar amb el testimoni d'alguns dels veïns de la zona on feien parada.El primer va ser Francisco Rodríguez, una de les milers de persones que, durant el procés d'industrialització dels anys 60, van marxar de casa seva i van arribar a Tarragona. No va poder contenir les llàgrimes quan recordava el moment en què va morir el seu pare i ell, juntament amb la seva mare embarassada i els seus germans, van haver d'emigrar. Rodríguez va ser una de les 2.000 persones que, en el 1964, vivien en barraques a la llera del riu Francolí o al polígon Entrevies: «L'adaptació va ser difícil, ens veien com uns delinqüents».Un cop van arrencar des de la Necròpolis, van passar per Torreforta, Bonavista i Campclar, abans de tornar al punt de partida. En total, uns nou quilòmetres de trajecte en dues hores. Hi va assistir gent de la ciutat, però també de fora. És el cas de Marc Pedrós, que és valencià i viu a Reus. Es va assabentar de la iniciativa per Twitter i es va apuntar: «Està bé fer pinya entre la gent que anem en bicicleta i és interessant conèixer la història d'una ciutat diferent». Xavier Puig, conseller d'ERC, també es va animar a participar-hi. Des de l'Escamot confien i esperen que la d'ahir «sigui la primera pedalada de moltes» i es pugui fer en altres punts de la ciutat.