Tarragona, protagonista a National Geographic

La popular revista ha publicat un article dedicat a tretze espais emblemàtics de la ciutat

Actualitzada 08/09/2023 a les 14:19

La Catedral

L'amfiteatre

Circ romà i Torre de Pilats

Muralles i Passeig arqueològic

Museu Arqueològic Nacional de Tarragona

Mapping de Tàrraco

Casa Castellarnau

Mercat del Fòrum

Modernisme

Carrer Compte

Camí de Ronda fins a Tamarit

Pont del Diable

Vila Romana de Centelles

La popular revista National Geographic ha publicat aquest divendres, un article dedicat a la capital tarragonina. La peça, signada per Rafa Pérez explora, en tretze imprescindibles, alguns dels espais i plans més emblemàtics a fer a Tarragona.L'autor descriu la ciutat com «una d'aquelles ciutats d'escala humana, on tot allò que importa és a distància a peu, i hi ha patrimoni romà, medieval i modernista; llegendes, paisatge mediterrani i salutacions al mercat». Abans de destacar tretze punts de la ciutat:La catedral de Tarragona és un dels punts que més impressionen i atrauen als visitants de la ciutat. La visita des del carrer Major i les històries que amaga el seu claustre en són protagonistesUn altre dels imprescindibles de la ciutat. La història que amaga aquesta construcció del segle II que, en el seu moment, podia arribar a acollir fins a 14.000 persones (gairebé la mateixa capacitat que el Nou Estadi) sempre esdevé un dels forts reclams de la ciutat. A més, el seu enclavament proper a la platja del Miracle el converteix en una vertadera postal.Les voltes i la capçalera del circ són un altre dels atractius de la ciutat. La bellesa de la plaça de la Font així com la Torre del Pretori meravellen als turistes.El passeig arqueològic resseguint el perímetre de la muralla tarragonina és un altre dels atractius destacats en l'article de National Georaphic que subratlla la seva bellesa amb la llum de tarda.Tot i estar tancat durant la seva gran remodelació, el Museu Arqueològic encara permet visitar algunes de les peces més destacades al Tinglado 4 del Moll de Costa, al Port com la delicada nina d'ivori, el mosaic de Medusa, o un vas monumental amb els caps de Baco jove i adult.El Mapppng exposat a la plaça del Pallol presenta Tàrraco tal com era en època romana.L'article també recomana la visita d'aquesta casa senyorial del segle XVIIPérez destaca l'ambient d'aquest mercat que se celebra els dimecres i els dissabtes al matí a la plaça del Fòrum.Molts visitants queden meravellats per les dosis de modernisme que ofereix la ciutat de la mà d'arquitectes emblemàtics com Josep Maria Jujol i Josep Maria Pujol de Barberà per exemple.El conegut com a carrer dels Pilons sempre sorprèn els visitants pels seus colorits pilons que captiven a qualsevol.El camí que duu des de la Platja Llarga fins al Castell de Tamarit a través del Bosc de la Marquesa és un autèntic joia amagada per a molts turistes que queden bocabadats en descobrir la riquesa natural d'un indret especial.Els gairebé 30 metres d'alçada d'aquest monument Patrimoni de la Humanitat és un altre dels reclams que es destaquen a l'article.Finalment, l'article anomena la vila de Centelles a Constantí amb un conjunt monumental que qualifica de «curiós».