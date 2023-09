Santa Tecla tindrà enguany la 'Butxaca de les Festes'

Se n'han fet 1.750 unitats que es lliuraran en cada compra igual o superior a 15€ a l'estand de Festes

Actualitzada 08/09/2023 a les 12:41

Les conselleries de Neteja Pública i Cultura s'ha posat d'acord per tirar endavant un nou producte, la Butxaca de les Festes, amb una edició molt limitada i fet sota el paràmetre de la sostenibilitat i el reciclatge. Aquest matí la consellera de Cultura, Sandra Ramos; juntament amb la consellera de Neteja, Sonia Orts i la responsable del projecte d'El Far Cooperatiu, Amanda Pérez han presentat aquest moneder, la Butxaca de les Festes, del que se n'han fet 1.750 unitats i que han estat confeccionades reciclant les banderoles de Santa Tecla de l'any passat.Aquesta proposta vol ser un exemple des de l'Ajuntament de «reaprofitament dels nostres recursos i alhora de conscienciació als més petits de la importància del reciclatge i el consum sostenible» ha destacat la consellera de Neteja, Sonia Orts, qui ha aportat el pressupost per tirar endavant la iniciativa, d'uns 18.000€.Per la seva banda la consellera de Cultura, Sandra Ramos, ha destacat la importància d'aquesta iniciativa, «que enguany fem com a prova pilot, però que ens fa molta il·lusió poder compaginar cultura i reciclatge, festes i medi ambient, sent alhora un projecte que promou la inserció de llocs de treball nous, des del principi fins al final».La Butxaca de les Festes és un nou moneder que serveix per guardar-hi i transportar el programa de les festes durant tots els dies sense que es faci malbé; un producte que, a posteriori, pot tenir múltiples funcions: estoig per a bolígrafs, necesser, etc. A més a més, es tracta d'un objecte apte per a totes les franges d'edat. És un producte versàtil i funcional. Incorpora un mosquetó per a poder-lo lligar en bosses, motxilles, etc.A partir del dilluns 11 de setembre a les 10h del matí, amb l'obertura de l'estand, es podrà aconseguir aquest nou element festiu, en qualsevol compra igual o superior a 15€ (una única butxaca per compra), fins a exhaurir les existències.Una de les responsables del projecte i membre de l'entitat El Far Cooperatiu, l'Amanda Pérez, ha explicat el projecte que inicia just fa un any quan es comencen a penjar les banderoles de Santa Tecla 2022, encarregades també a la seva entitat per part de l'Ajuntament. La imatge, com recordeu, en fons groc i simbolitzant les diferents persones que conformen la festa a través dels seus braços; va ser dissenyada de forma col·lectiva per part de l'Estudi Creatiu i de Disseny La Torreta, un projecte compartit entre la Fundació Topromi (de la Fundació Catalunya La Pedrera) i la cooperativa El Far.Un cop acabada la Festa i en desmuntar les banderoles, en comptes de destruir-les, es van guardar per poder-les reutilitzar i reconvertir-les en un nou producte, que es va proposar i finalment s'ha fet realitat. Des del Far, Amanda Pérez ha agraït la bona disposició de les dues conselleries «i del bon treball dut a terme en equip, que ens ha fet especial il·lusió i del qual n'estem molt orgulloses».Les banderoles estan fetes de lona, PVC, un material molt dur i resistent que malauradament no és biodegradable. Però una de les característiques del PVC és que pot reutilitzar-se com a matèria primera per la producció de tot tipus d'objectes. Reutilitzar aquestes banderoles ha suposat un estalvi d'un 58% d'aigua, un 41% d'energia i un 51% en emissions de C0a l'atmosfera.Les banderoles publicitàries reutilitzades per aquest projecte han suposat un estalvi en les emissions de 650 Kg de COequivalent al COque absorbeixen 32.949 arbres en un dia, o a l'estalvi de 105.294 litres d'aigua.La creació de la Butxaca de les Festes ha implicat projectes d'inserció social que treballen amb persones que es troben en situació de vulnerabilitat amb la voluntat de generar oportunitats entre aquests col·lectius, tradicionalment estigmatitzats. L'elaboració d'aquest producte ha permès ocupar 3 persones en situació de vulnerabilitat. La producció anat a càrrec del Centre de Promoció Social Francesc Palau, a través del seu projecte Dfènix.Dfènix és un projecte d'economia social que té com a objectiu la reducció de residus i la inserció laboral. Realitzen productes a partir de material de rebuig i acompanyen a persones vulnerables en el procés d'empoderament i professionalització en l'àmbit de la confecció.