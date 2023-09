S'instal·laran noves càmeres a Tarragona amb reconeixement de matrícules

El gruix de les càmeres de vigilància s'ubicaran a la Part Alta, on s'estan tramitant els procediments per col·locar-hi un total de 28

Actualitzada 07/09/2023 a les 19:19

La instal·lació de noves càmeres de seguretat és una voluntat del nou consistori. L'alcalde Rubén Viñuales ha expressat que s'instal·laran de dos tipus, incloent aquelles amb la possibilitat del reconeixement de matrícules. Principalment, el gruix de les càmeres de vigilància s'ubicaran a la Part Alta, on s'estan tramitant els procediments per col·locar-hi un total de 28.Tot i això, s'hi volen instal·lar càmeres a la zona centre i de Ponent, ja que són dels barris més afectats per la delinqüència. Per últim, també es vol col·locar una càmera a l'aparcament del Pont del Diable, per acabar amb la inseguretat en aquest entorn. Tot i no concretar els terminis d'aquestes instal·lacions, Viñuales ha expressat que a la Junta «se n'ha parlat» i que l'objectiu és «licitar alhora la gravació i el manteniment».