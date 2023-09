La URV dissenya un sistema per detectar el punt de maduració a la vinya

La recerca pot ajudar el sector primari a diversificar l'activitat

Una investigació en què participa la Universitat Rovira i Virgili (URV) permet detectar els punts òptims de maduració del raïm a partir d'una tècnica simple amb espectroscòpia d'infrarojos que s'aplica a les vinyes i que facilita conèixer el millor moment per a la recollida segons l'ús desitjat. El triple objectiu d'ampliar les possibilitats comercials de la fruita per ajudar el sector primari, augmentar-ne el consum i evitar que se'n llenci és el punt de partida de la recerca del Departament de Química Analítica i Química Orgànica de la URV.La investigació del grup Chemosens, en col·laboració amb l'Institut de Recerca i Tecnologies Alimentàries i l'Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, es basa en l'ús d'una tècnica innovadora, no invasiva i portàtil que permet determinar l'estat de maduresa del raïm al mateix camp, sense necessitat d'anar al laboratori. Aquesta tècnica es basa en la interacció d'un feix de llum infraroja amb les molècules del raïm.«Aquesta energia provoca que els enllaços de les molècules sofreixin vibracions concretes que, amb un tractament matemàtic adequat o quimiometria, es poden relacionar amb la informació sobre la composició i en quina proporció es troba cada molècula», argumenta l'investigador Daniel Schorn-García. Amb aquesta informació tan precisa, i tenint en compte en quin moment i en quina posició s'ha obtingut cada gra, es pot establir quins fruits són adequats per veremar en cada moment en funció del producte al qual es vulgui destinar el raïm.