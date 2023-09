La transformació de la Casa Sant Josep de Tarragona: pisos, un supermercat i una zona verda

La Junta de Govern Local ha aprovat inicialment el projecte d'urbanització, que preveu una zona verda que deixarà al descobert l'aqüeducte de l'Oliva

Actualitzada 07/09/2023 a les 21:13

Les obres, l'any que ve

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Tarragona ha aprovat inicialment el projecte d'urbanització del polígon d'actuació número 64 de l'antiga Casa Sant Josep, el que va ser una residència de menors. En aquests terrenys situats entre el CAP Muralles i el dipòsit de vehicles municipal, s'hi projecta la construcció de pisos i d'un supermercat. No només hi haurà totxana, sinó que també es destinarà una part de l'espai a crear una zona verda. Cal destacar que aquesta actuació deixarà al descobert el tram de l'aqüeducte de l'Oliva –o de la Mina de l'Arquebisbe– que, fins ara, quedava amagat entre els murs que delimitaven aquesta parcel·la triangular.L'estructura hidràulica, que està catalogada com a Bé Cultural d'Interès Local (BCIL), divideix el terreny des de la plaça de Mossèn Prefecte Cabré fins al carrer de l'Escultor Verderol, on es pot observar la continuació de l'aqüeducte. De fet, els cotxes circulen per sota dels seus arcs. «Era una de les portes d'accés de l'aigua a la ciutat, així que és un valor més del nostre patrimoni històric», apunta Nacho Garcia, conseller de Territori. En el projecte, es proposa rebaixar parcialment el terreny de la zona sud del solar per deixar al descobert una porció més gran de les arcades actuals i recuperar la seva definició formal. «Tindrem un nou espai d'interpretació i coneixement de la història de la ciutat», apunta l'edil.L'aqüeducte, que comptarà amb il·luminació, només serà visible des de la carretera del Cementiri. En el tros de parcel·la que hi ha entre aquesta via i la construcció hidràulica, es farà la zona verda, on hi haurà gespa i arbrat. Garcia indica que aquesta espai serà inaccessible pels desnivells del terreny: «Quedarà com la capçalera del Circ». Això sí, es construirà un vial de servei, paral·lel a l'aqüeducte, per on la gent podrà passar. A l'altra banda de la passarel·la serà on es farà l'edificació. De moment, aquesta comptarà amb uns baixos, on s'instal·larà un supermercat, i una primera planta, on es construiran pisos.L'espai residencial ocuparà 3.755 metres quadrats dels 5.843 totals que té el terreny on es trobava l'antiga Casa Sant Josep. Segons els paràmetres definits en les Normes de Planejament Urbanístic, el nombre màxim d'habitatges que es podrien construir en aquest solar serien 61. D'altra banda, la superfície del supermercat haurà de ser inferior a 1.300 metres quadrats. L'empresa Fragadis serà l'encarregada de gestionar aquest espai comercial. Pel que fa a la zona de vegetació, tindrà una superfície de 1.650 metres quadrats. El projecte de la promotora es proposa que, sota el supermercat, hi hagi una planta destinada a places d'aparcament. En els baixos, també es preveu que n'hi hagi. D'altra banda, aquesta actuació inclourà la creació d'una rotonda a la plaça Mossèn Prefecte Cabré, que agilitzarà la circulació en un punt on convergeixen moltes vies.El projecte d'urbanització del PA64 ara es troba en període d'exposició pública. En un mes, si no es rep cap al·legació, s'aprovarà definitivament. A partir d'allà, l'empresa haurà de demanar la llicència d'obres. La previsió de la conselleria de Territori és que fins a l'any que ve no s'iniciïn les obres. El camí per arribar fins aquí ha portat força temps, ja que la intenció de transformar l'antiga residència de menors va néixer el 2017. L'Arquebisbat era el propietari de la finca fins que la va vendre a la Xarxa Santa Tecla, entitat a la qual es va adherir la Fundació Casa Sant Josep l'any 2012.Cinc anys més tard, la residència va canviar d'ubicació i es va vendre el solar a particulars, que tenien la intenció de donar-li un ús residencial. En el 2020, la Junta de Govern Local va suspendre l'aprovació inicial del projecte d'urbanització, ja que hi havia documents de serveis municipals en sentit desfavorable. Així, van obligar els promotors a incloure un parell d'esmenes al document. «Hi havia alguna problemàtica amb la il·luminació i els acabats de la zona verda», apunta Garcia. L'important és que, aquest cop, la transformació de la Casa Sant Josep sembla que serà una realitat.