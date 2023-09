La seguretat als polígons industrials preocupa a la Cambra de Tarragona

Roigé ha traslladat als Mossos el malestar dels empresaris dels polígons per les reiterades incidències contra el patrimoni industrial

Actualitzada 08/09/2023 a les 15:44

Laura Roigé, presidenta de la Cambra de Tarragona, ha mantingut a la Casa de la Punxa, seu de la Corporació tarragonina, una trobada amb Vicenç Lleonart, intendent de la Regió Policial de Tarragona dels Mossos d'Esquadra, i amb Ramon Franquès, cap de l'ABP de Tarragona dels Mossos. Roigé els hi ha traslladat el malestar dels empresaris dels polígons de la ciutat per les reiterades incidències contra el patrimoni industrial.La presidenta de la Cambra ha manifestat que «la reunió ha estat molt profitosa, ja que hem establert línies de col·laboració que permetran millorar la seguretat, amb la participació de les associacions empresarials. Així mateix, hem conegut de primera mà quins són els dispositius que s'estan duent a terme per reduir la inseguretat a les àrees industrials, comercials i de serveis de la demarcació territorial de la Cambra de Tarragona».