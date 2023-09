La comissaria mixta a l'estació de bus de Tarragona serà una realitat aquest mandat

L'Ajuntament i el departament d'Interior també treballen per recuperar la comissaria de les Gavarres

Actualitzada 07/09/2023 a les 19:05

Comissaria a les Gavarres

Aquest dijous s'ha celebrat la Junta Local de Seguretat, presidida per l'alcalde de Tarragona i responsable de Seguretat Ciutadana, Rubén Viñuales, i que ha comptat amb la presència de tots els cossos de seguretat que treballen a la ciutat, com també amb el conseller d'Interior de la Generalitat de Catalunya, Joan Ignasi Elena.Un dels punts clau de la reunió ha girat entorn de la nova comissaria de proximitat mixta al centre de la ciutat, concretament a l'estació d'autobusos de la plaça Imperial Tàrraco, on hi treballaran tant agents de la Guàrdia Urbana com del cos dels Mossos d'Esquadra. Aquest nou projecte ja es va anunciar però la trobada ha servit per certificar el compromís de les dues parts.«És un tema estratègic per al futur de la ciutat i la millora de la seguretat dels tarragonins», ha expressat Viñuales. L'Ajuntament té tres projectes diferents sobre la taula i Viñuales assegura que «abans que acabi el Nadal», se n'haurà escollit el definitiu. «Hi ha un projecte que ens agrada a totes les parts, però també és el més car, d'un milió i mig d'euros».Tot i que les autoritats no han concretat quan estarà la comissaria enllestida, s'assegura que serà «dintre d'aquest mandat municipal». Tant Viñuales com Elena s'han mostrat orgullosos per la feina feta en l'àmbit de seguretat a la ciutat i han expressat que «Tarragona és segura».El conseller d'Interior ha puntualitzat que «si bé hi ha hagut un increment de les infraccions penals respecte al període pandèmic», la situació és positiva ja que «estem un 6% per sota dels nivells pre-pandèmia». Si ens centrem en les xifres, enguany les infraccions penals han augmentat un 13% respecte l'any passat, tot i que s'han resolt gairebé en la seva totalitat.Destaca la pujada en delictes contra el Patrimoni i també les infraccions administratives, un 18% i un 24% respectivament, però els delictes contra la seguretat viària s'han reduït un 21%. De mitjana, cada 15 minuts hi ha dos serveis de la Guàrdia Urbana o dels Mossos d'Esquadra a la ciutat, arribant a les 207 actuacions al dia.A part, l'Ajuntament i el departament d'Interior han mostrat la seva voluntat de recuperar l'antiga comissaria dels Mossos d'Esquadra a les Gavarres per a què albergui oficines de cossos d'emergències. Per la seva banda, Elena ha defensat la gestió del Govern i la voluntat d'augmentar les plantilles d'efectius dels cossos de seguretat. L'objectiu és que els Mossos d'Esquadra arribin a un total de 22.000 efectius, contractant 800 cada any. «Podem estar contents», conclou Viñuales.