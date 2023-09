L'enregistrament d'un videoclip musical, el premi més visual de la mostra PortAutors-es del Port Tarragona

El Teatret del Serrallo del Port de Tarragona va engegar la sisena edició de la mostra artística PortAutors-es amb novetats per oferir noves possibilitats als talents musicals del territori, atès l'èxit de participació de les anteriors edicions.



Reconeixent el talent musical local

Entre les darreres implementacions de la mostra hi ha l'enregistrament d'un videoclip musical que es durà a terme dins dels espais portuaris i serà enregistrat per un equip de professionals del sector audiovisual.El Port de Tarragona aposta pels nous creadors i creadores del territori. Per això obrir el Port més industrial d'una forma atractiva i diferent posant aquests indrets tan característics i inusuals al servei de la música i la creativitat.Des de l'organització de la mostra es triarà, d'entre els finalistes l'artista guanyador/a i el tema que s'enregistrarà per tal de crear un audiovisual que serveixi de suport i difusió a la carrera professional de l'artista. D'altra banda, el fet que la gravació es faci als espais portuaris del Port Tarragona, té com a objectiu donar a conèixer indrets desconeguts i amb encant especial que es troben dins i fora del recinte portuari tarragoní.Els autors o autores interessades a participar en aquesta mostra poden fer la seva inscripció mitjançant el formulari que trobaran a la pàgina oficial Bases PortAutors- es 2023, a les xarxes socials del Teatret així com al web portuari https://tuit.cat/n9f3F fins al pròxim 9 d'octubre de 2023Amb aquesta sisena edició de la mostra PortAutors/es es consolida un projecte musical que potencia i fa visibles als artistes i compositors/es del nostre territori.L'organització de PortAutors/es treballa, any rere any, per crear noves possibilitats i nous espais per tal d'engrandir una mostra que mira de ser trampolí professional dels artistes que es presenten.Cal afegir que la mostra musical compta, a hores d'ara, amb el 'Premi del jurat', el 'Premi del públic', el 'Premi a l'artista local, el premi 'Premi FIM Vila-seca', 'Premi videoclip PortTarragona', el cinquè premi, tots amb un perfil diferent però amb un mateix objectiu; mostrar les creacions musicals artístiques del nostre entorn. No es descarta la possibilitat de poder implementar la proposta amb novetats de darrera hora.