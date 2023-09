L'EMT habilita una llançadora a la zona de concerts del Parc Francolí i reforça les línies per Santa Tecla

Per la festa major es reforçaran les línies i el bus nit realitzarà el servei nocturn, cada nit

Actualitzada 08/09/2023 a les 13:43

DIA INICI_Plaça Imperial Tarraco Finalització. Pl. Corts Catalanes 16.09.2023 22.00h 4.30h 17.09.2023 17.00h 22.20h 22.09.2023 22.00h 4.30h 23.09.2023 20.00h 4.30h

Del 15 al 24 de setembre, amb motiu de les festes de Santa Tecla, l'Empresa Municipal de Transports (l'EMT) reforça el servei d'autobusos municipals per apropar les activitats festives a tothom i potenciar la mobilitat sostenible.Els 10 dies de Santa Tecla, L'EMT fa un reforç generalitzat de les línies, on el servei de bus nit (TGNit) de les líniesAmb motiu dels concerts multitudinaris que tindran lloc al Parc del Francolí els dies 16, 17, 22 i 23 de setembre, l'EMT habilitarà un servei especial de bus llançadora que connectarà la plaça Imperial Tarraco (parada Trenet) amb la plaça de les Corts Catalanes (parada Francesc Macià).La llançadora, que no tindrà parades intermèdies, adequarà l'inici i el final del servei als horaris dels concerts:Durant la franja horària que durin els concerts els autobusos llançadoraPer aquest servei especial seran vàlids tots de transport habitualment admesos per L'EMT.Els horaris, aproximats, d'inici i final de llançadora seran els següents:El dia 23 de setembre, tot coincidint amb eli laSonia Orts, presidenta de l'empresa Municipal de Transports: «aquest any, a més de fer el reforç habitual del servei hem activat un autobús llançadora que faciliti als ciutadans i ciutadanes arribar a la zona del Parc del Francolí on es celebraran els concerts més destacats de les festes”. Així mateix, afegeix Sonia Orts “vull agrair l'esforç i la disponibilitat de tot l'equip de l'EMT que durant tot l'any, però de forma més intensa durant les dues setmanes de festes, s'involucren al màxim per poder donar un servei de màxima qualitat als usuaris i usuàries del transport públicL'EMT recorda que a Tarragona disposa d'una xarxa de pàrquings dissuasius a les diferents entrades de la ciutat que estan connectats amb les diferents línies d'autobusos: Horta Gran, Tabacalera, Cementiri i a la Vall de l'Arrabassada (prop de l'Estadi).Destacar, també, que la xarxa de pàrquings tancats municipals de la ciutat ofereix una tarifa nocturna molt reduïda i un màxim diari de 4,95€.Podeu consultar les ubicacions dels pàrquings municipals i pàrquings dissuasius al web aparcamentstgn.com Per detalls i horaris de línies d'autobús consulteu la informació al web emtanemabtu.cat i l'App ETMou