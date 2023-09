CaixaForum Tarragona obrirà temporada amb la mostra 'Print3D'

Al març, la proposta serà una exposició sobre el fenomen dels videojocs

La directora general adjunta de la Fundació 'la Caixa', Elisa Durán, i la directora de l'Àrea d'Exposicions i Col·lecció de la Fundació 'la Caixa', Isabel Salgado, han presentat aquest dijous la programació expositiva de la institució per a la temporada 2023-2024.Han participat en l'acte el director del Museo Nacional del Prado, Miguel Falomir, el xef i cineasta José Luis García Berlanga, i la directora de Comunicació del Museo Paleontológico Egidio Feruglio (MEF), Florencia Gigena. També hi han estat presents els directors dels centres CaixaForum i del Museu de la Ciència CosmoCaixa.Aquesta temporada la Fundació 'la Caixa' presenta un total de 34 títols expositius, que es podran visitar als centres CaixaForum i al Museu de la Ciència CosmoCaixa, com també a les mostres itinerants que viatjaran per més de 80 ciutats d'Espanya i Portugal.CaixaForum Tarragona obrirà temporada amb, mostra que aprofundeix en la forma en què aquesta tecnologia eminentment col·laborativa s'ha començat a aplicar en camps molt diversos, des de la medicina fins a l'art o la construcció, per permetre produccions amb dissenys personalitzats i a escales i mides impensables fins fa alguns anys.A partir del mes de març, l'exposicióconvertirà CaixaForum Tarragona en un gran espai per reflexionar sobre el videojoc com una de les manifestacions culturals més significatives de l'ésser humà contemporani.L'exposició aprofundeix en les aportacions d'aquesta potent indústria en els camps de la ciència, el disseny i l'art, i també la forma en què han canviat la nostra identitat i la nostra manera de relacionar-nos, i han penetrat en totes les dimensions de la vida. Inclou mostres de videojocs i obres d'art contemporani d'artistes com ara Bill Viola i Mónica Rikić, i ofereix un recorregut en el qual els espectadors són els protagonistes i actuen com a jugadors d'una experiència ludificada i participativa.