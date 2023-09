Trànsit activa un dispositiu especial a la demarcació de Tarragona per la Diada

Les mesures, que s'aplicaran el cap de setmana i el dilluns, afectaran l'N-340 al Vendrell o a l'N-240 a Montblanc, entre d'altres

Actualitzada 07/09/2023 a les 15:26

Mesures especials

El Servei Català de Trànsit (SCT) desplegarà durant el cap de setmana llarg de la Diada un dispositiu especial de mobilitat per garantir la seguretat de tots els usuaris i minimitzar les possibles afectacions viàries. S'iniciarà divendres 8 de setembre a les tres de la tarda i finalitzarà la mitjanit de dilluns. La previsió és que prop de 420.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana i 230.000 hi retornin. Un total de 1.097 agents dels Mossos faran 964 controls.Enguany la Diada cau en dilluns i el fet que hi hagi la possibilitat de gaudir de tres dies festius consecutius pot complicar el trànsit en alguns eixos viaris, tant en l'operació sortida com durant el retorn. El fet que la Diada coincideixi amb el final de la mobilitat d'estiu pot suposar que es registrin molts desplaçaments per vies del litoral, ja sigui a la Costa Brava o la Costa Daurada, així com a les principals artèries viàries que distribueixen tot el flux de trànsit cap al litoral i a la inversa.D'acord amb el SCT els horaris de sortida que poden ser més conflictius durant aquest període festiu són divendres 8 de setembre entre les dues i dos quarts de vuit de vespre i dissabte 9 de setembre, entre les deu del matí i dos quarts de tres. Pel que fa a les vies on es poden registrar complicacions, el SCT ha contemplat l'AP-7 nord, entre Mollet del Vallès i la Roca del Vallès, i també a Maçanet, a l'alçada de l'enllaç amb la C-35. A més, l'AP-7 Sud, entre el Papiol i Gelida; la C-32 a Tordera i a la GI-600 a Blanes; l'N-340 al Vendrell i les Rondes de Barcelona en sentit Besòs.De cara al retorn, el trànsit pot ser més intens dilluns 11 de setembre entre dos quarts de cinc de la tarda i dos quarts de deu. En aquest cas, les vies més afectades seran de nou l'AP-7 Nord entre Sant Celoni i la Roca del Vallès; l'AP-7 Sud, entre Vilafranca del Penedès i Castellbisbal; l'N-340, a l'alçada del Vendrell; la C-31 i la C-65 a Santa Cristina d'Aro; la N-II a Tordera, a l'enllaç amb la C-32; la C-32 Nord, entre Vilassar de Mar i Mataró i la C-16 a l'entorn de Berga.Per minimitzar les afectacions viàries, s'habilitaran diverses mesures especials d'ordenació i regulació del trànsit, per facilitar la mobilitat de sortida i de retorn, a la C-31, a la C-65 i a la GI-662, a la Costa Brava, a l'N-340 al Vendrell, a l'N-240 a Montblanc, i el carril bus-VAO de la C-58 s'obrirà a tots els vehicles (a excepció de camions de més de 7,5 tones).A més, es limitarà la velocitat a 100 quilòmetres per hora a l'AP-7 entre Gelida i Martorell. La mesura tindrà afectació en sentit Tarragona divendres de tres de la tarda a nou de la nit i dissabte de nou del matí a dues del migdia. En sentit Barcelona s'aplicarà diumenge i dilluns de tres de la tarda a deu de la nit. Paral·lelament, els camions tampoc podran fer avançaments en aquest tram.