PortAventura World ja ha triat qui serà el seu «provador de muntanyes russes»

L'influencer «Dramario» aportarà les seves impressions al parc per tal que PortAventura pugui millorar l'experiència dels usuaris

Actualitzada 07/09/2023 a les 16:09

Ya tenemos al ganador del Cool Jobs de Probador de montañas rusas de @Portaventura_ES @dramario_ es el talento seleccionado para vivir esta gran experiencia inolvidable



Muchas emociones, gritos y adrenalina le esperan. ¡A disfrutar Mario de este Cool Jobs soñado!



Nos… pic.twitter.com/sVJCO2cv6X — InfoJobs (@InfoJobs) September 6, 2023

PortAventura i Infojobs ja han escollit qui serà el seu «provador de muntanyes russes». Es tracta de l'influencer i creador de contingut «Dramario», qui aportarà les seves impressions i opinions al parc per tal que PortAventura pugui millorar encara més l'experiència dels usuaris.Fa uns dies, el parc d'atraccions va publicar una oferta laboral on oferia un cap de setmana remunerat i amb allotjament en un dels seus hotels a canvi d'explicar la seva experiència després de provar les seves atraccions. A l'oferta, que es va publicar a Infojobs, buscaven una persona «entusiasta, comunicativa i amb passió per les muntanyes russes».Ahir, InfoJobs va publicar a les seves xarxes socials el nom del guanyador i va indicar que «Dramario és el talent seleccionat per a viure aquesta gran experiència inoblidable. Moltes emocions, crits i adrenalina li esperen. A gaudir Mario d'aquest Cool Jobs somiat! Ens veiem en PortAventura World».