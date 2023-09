Les visites al Museu del Port de Tarragona han crescut el 20% amb més de 20.000 usuaris

La programació d'activitats atrau molt públic i augmenten les visites individuals i els grups amb visites guiades per la nova museografia

El Museu del Port ha tingut 20.688 persones usuàries des del gener fins a l'agost de 2023, amb un creixement del 20% respecte als visitants que van gaudir de les instal·lacions museístiques en el mateix període de 2022. L'activitat pedagògica ha facilitat que més de 300 grups escolars empressin la instal·lació i que les visites individuals augmentessin el 10%. Les diverses instal·lacions del Moll de Costa (Arxiu, Teatret, Museu, tinglados, etc.) han acollit a 88.077 persones en els vuit primers mesos de l'any.Enguany, el Museu del Port de Tarragona ha depassat el nombre de persones usuàries acollides vers l'any passat: 20.688 en les visites realitzades durant els primers vuit mesos de 2023 mentre que al 2022 van ser 17.309 visitants, una xifra que suposa un increment del 20%. La gran afluència a les instal·lacions museístiques és fruit de l'atractiva programació presentada i de la nova museografia pensada com a experiència, amb elements interactius i immersius, atès l'increment de les visites individuals en un 10% i dels grups que sol·liciten visites guiades.La proposta pedagògica ha estat una de les claus de l'èxit, amb més de 300 grups escolars del territori i altres zones de Catalunya, resta de l'Estat i França. La programació anual de visites guiades, teatralitzades, tallers familiars, xerrades, contacontes, concerts, jornades tècniques, etc. fan de l'entitat museística un espai cultural que mostra la cultura marítima de la ciutat des de diferents vessants.Aquest estiu, la celebració de la X Nit Literària al Far de la Banya, el passat 21 de juliol, organitzada conjuntament amb la Biblioteca Pública de Tarragona va batre rècords d'assistència, amb 150 persones, que gaudiren d'aquesta tradicional activitat de les nits d'estiu al Far. I també la programació de les Nits del Museu els divendres, des de finals de juliol a finals d'agost realitzant visites teatralitzades per donar a conèixer l'activitat de les consignatàries dins l'estructura portuària a més de l'activitat de maridatge entre històries portuàries i vins del territori han permès visitar el Museu en horaris no habituals i gaudir de la seva nova museografia que incideix en una il·luminació singular.Una nova proposta realitzada aquest estiu ha estat la programació d'una exposició temporal al mateix Museu, 'Mestres d'aixa de butxaca', produïda pel Museu Marítim de Barcelona en col·laboració amb el Museu Marítim de Mallorca. Realitzada en quatre idiomes, ha permès que el públic internacional que visita el Port, bàsicament en període estival, hagi pogut gaudir també d'aquesta mostra. A la vegada, s'han organitzat visites i tallers per esplais i públic familiar, durant el mes de juliol, per donar a conèixer als visitants del nostre territori la manera tradicional de jugar de la gent de mar. La mostra, que encara es pot contemplar fins al 24 de setembre, ha estat possible perquè el Museu del Port forma part de la Xarxa de Museus Marítims de la Costa Catalana.