La Plaça Corsini de Tarragona es convertirà en una gran pista de Pàdel

És la primera vegada que la ciutat acull l'activitat 'Pàdel al carrer' que és gratuïta i se celebrarà el 13 de setembre

L'Ajuntament de Tarragona, a través de Tarragona Esports, i l'empresa Divertenis convertiran, el pròxim dimecres 13 de setembre, la plaça Corsini en un centre de pàdel en el qual podran jugar, gratuïtament, nens i nenes d'entre 6 i 14 anys. Es tracta de 'Pàdel al Carrer', una activitat que Tarragona acull per primera vegada i que té com a objectiu fomentar l'activitat esportiva entre infants i joves.A partir de les 17.30 h, a la plaça Corsini serà un espai lúdic i esportiu amb tres espais diferenciats: Un espai amb diferents jocs i música; un altre on es faran exercicis dinàmics de cops tècnics i inflables amb dianes; i una pista de pàdel real adaptada de 6 per 16 metres amb estructura de vidre on es disputaran partits. L'activitat comptarà amb la presència d'entrenadors professionals i es repartiran obsequis per als primers cent participants.«Estem molt contents de poder organitzar i acollir aquest nou esdeveniment que farà de l'esport el veritable protagonista de l'espai públic. Serà una activitat que, de forma lúdica i en un ambient familiar i festiu, aproparà l'activitat física als nens i nenes», ha manifestat el conseller d'Esports de l'Ajuntament de Tarragona, Berni Álvarez. «Una de les nostres màximes prioritats és fomentar la pràctica esportiva entre la ciutadania i esdeveniments com el de Pàdel al carrer és una magnífica manera de promoure l'esport entre els més petits i les seves famílies», ha destacat el conseller.«Ens agrada molt poder oferir l'activitat Pàdel al carrer en un espai tan emblemàtic com la plaça Corsini de Tarragona. La tarda del dimecres 13 de setembre serà una tarda plena d'esport i diversió en la qual tots els nens i nenes que ho desitgin podran gaudir del pàdel», ha subratllat per la seva banda el director tècnic de Divertenis, Tomás del Olmo.Per participar en aquesta activitat no és necessària inscripció prèvia. 'Pàdel al carrer', organitzat per Tarragona Esports, és una de les activitats esportives incloses en les festes de Santa Tecla i compta amb la col·laboració de Divertenis, Pàdel al Carrer, Head, GAC Instalaciones Deportivas i Llop Gestió.Entre les activitats esportives d'aquestes festes de Santa Tecla també destaca el XXXV Trofeu de Santa Tecla de Ciclisme que arriba aquest diumenge dia 10 de setembre a les 15.30 h a la Rambla Nova. Es tracta d'una de les cites esportives més tradicionals de les festes que organitza el Club Ciclista Campclar amb la col·laboració de Tarragona Esports. Aquesta 35a edició està oberta a categories femenines i als màster 30,40,50 i 60. Els esportistes recorreran un circuit de 1.100 metres fins a completar 75 voltes i, cada 10 voltes, hi haurà esprints especials al tram de la meta.Aquest dissabte 9 de setembre arriba la tercera edició de la Materclass Zumba de les festes de Santa Tecla d'enguany. La cita tindrà lloc a partir de les 19 h al velòdrom de l'Anella Mediterrània i les inscripcions són gratuïtes. Les persones interessades a participar es poden apuntar avui, dijous 7 de setembre, al mateix recinte de l'Anella Mediterrània a partir de les 20 h, coincidint amb l'inici de l'activitat 'Ens movem a l'aire lliure' i també avui i demà divendres al complex esportiu de Campclar que està obert de 7 h a 21.30 h. A banda, les inscripcions també es poden fer el mateix dia de l'activitat, trenta minuts abans del seu inici. Totes les persones participants en aquesta Masterclass de Zumba de Santa Tecla formaran part d'un sorteig amb diferents premis.