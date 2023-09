La FAVT demana que hi hagi una sortida de l'AP-7 al punt quilomètric 1.166

La Federació d'Associacions de Veïns de Tarragona creu que la idea que té l'Estat sobre la taula de fer-la a l'altura de Ferran no és la més adient

Actualitzada 06/09/2023 a les 21:10

Millorar les connexions

La Federació d'Associacions de Veïns de Tarragona (FAVT) ha demanat la creació d'un nou accés a l'AP-7, que pugui connectar l'autopista amb l'A-7, a la zona de Llevant. Concretament, proposen que s'ubiqui al punt quilomètric 1.166, proper a la zona del Centre Penitenciari de Mas d'Enric. Representants de la FAVT, de la Federació d'Associació de Veïns de Llevant i de l'agrupació de veïns de les urbanitzacions del Catllar es van reunir amb Xavier Villacampa, director dels Serveis Territorials de Territori a Tarragona, per traslladar-li aquesta proposta.«Com és competència de l'Estat, ens va dir que era millor que ho sol·licités directament l'Ajuntament de Tarragona», explica el portaveu de la FAVT, José Martín. La setmana passada, l'entitat es va reunir amb l'alcalde de la ciutat, Rubén Viñuales, a qui li van explicar la seva petició, per fer-la arribar al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA). L'Estat té sobre la taula la idea de construir un accés a l'AP-7 a l'altura del nucli de Ferran. Des de la FAVT, creuen que és millor fer-ho a la zona que ells proposen, «on es va amuntegar el material mentre es construïa la carretera».«És més lògic», assegura Martín, ja que si es fa a la zona de Ferran «connectaria amb l'N-340, que és d'un sol carril i és una sortida lenta». Amb la idea que suggereixen des de l'entitat, es connectarien dues «vies ràpides», com són l'AP-7 i l'A-7. En el punt quilomètric 1.166, apunta, és on aquestes dues carreteres «estan més properes, hi ha uns 50 metres de distància». Martín remarca la necessitat de crear aquesta nova sortida per descongestionar la que hi ha al polígon Riuclar, que és l'única que hi ha a la ciutat de Tarragona.«Aquella va molt bé per arribar als barris de Ponent, però als veïns de Llevant els obliga a fer molta volta», indica. Amb aquest nou accés a la zona de Mas d'Enric, es podria solucionar aquest problema. D'altra banda, Martín indica que, en aquell mateix indret, es podria construir una àrea de servei. El portaveu de la FAVT considera que és necessària perquè «des de Torredembarra a Cambrils no n'hi ha cap». En aquest sentit, creu que es podria aprofitar la gran esplanada que hi ha al lloc on volen ubicar el nou accés, per fer-ne una.Des de fa un temps, la FAVT també dona suport als veïns del Catllar. «Hem tractat temes de seguretat, com les ocupacions, i, en aquest cas, també de mobilitat». I és que, durant la reunió amb el director de Serveis Territorials de Territori, també es va tractar la necessitat de millorar la connexió entre el centre de Tarragona i aquest municipi.Així, es va reclamar un augment de les freqüències de pas del transport públic en algunes urbanitzacions, «com a la residencial Cinc Estrelles o a Mas de Benet». «Potser en aquestes passen cinc vegades i, per exemple, als Pallaresos, ho fan 15 cops», indica. A més, Martín assenyala que la població en aquests barris cada cop s'està envellint més i que necessiten aquesta millora en la connexió amb Tarragona perquè molts d'ells van a l'Hospital Joan XXIII. Per aquest motiu, la FAVT també treballarà per donar resposta a aquesta necessitat.