La Colla Jove crida a les camises antigues per fer una gran Santa Tecla

La plaça Verdaguer serà l'escenari, aquest dissabte a la tarda, d'un assaig especial de gamma extra a les portes de la festa major

Actualitzada 07/09/2023 a les 09:29

'El perquè del 26'

La Colla Jove Xiquets de Tarragona assajarà a la plaça Verdaguer aquest dissabte, 9 de setembre, a les 19h. Es tracta d'un assaig especial i tradicional dels liles a principis de setembre, a les portes de la festa major tarragonina, que serveix per preparar els grans reptes per a les pròximes diades, especialment la gamma extra. En aquesta ocasió, la Colla Jove fa una crida a mobilitzar la gran massa social, en especial, aquells castellers i castelleres que fa temps que no es posen la camisa lila i que tenen ganes de tornar a viure l'adrenalina dels grans castells i de les diades de Santa Tecla.Tot plegat persegueix l'objectiu d'aconseguir unes pinyes de grans dimensions per treballar amb garanties les següents passes a fer per la Colla Jove. Per això han preparat un assaig amb diversos al·licients. A més de tornar a la plaça Verdaguer, espai on s'han fet els grans assajos que han portat els millors castells per Santa Tecla, també hi ha previst el sorteig de diversos lots de marxandatge entre els assistents i un sopar en acabar l'assaig.Després d'haver carregat el 2 de 9 amb folre i manilles a la diada de Sant Magí, ara els liles encaren Santa Tecla amb ambició i ganes, i no descarten fer més passes endavant abans d'acabar aquesta temporada. I és que la Colla Jove té tres diades al llarg de la festa major de la ciutat, amb diferents graus d'exigència: el Primer Diumenge de Festes (17 de setembre), Santa Tecla (dia 23) i la Mercè (dia 24). Les dues primeres representen diades cabdals al calendari lila, cites de gran compromís on tenen ganes d'ensenyar la feina feta i on es podrien veure grans construccions de gamma extra. La Colla Jove tancarà la Santa Tecla castellera, junt a les altres colles de la ciutat, amb els pilars caminant del dia de la Mercè.Serà un dissabte amb més activitats de la Colla Jove, i és que enguany es compleixen 30 anys del primer castell de 9 bastit per una colla tarragonina. Va ser el 26 de setembre de 1993, en una diada organitzada per la pròpia Colla Jove en substitució de la de Santa Tecla, ja que havia plogut, i on es va carregar, per sorpresa, el primer 4 de 9 amb folre i es va descarregar el primer 5 de 8 tarragoní. Per recordar l'efemèride, el mateix dissabte 9 de setembre, a les 11:30h, l'entitat inaugurarà l'exposició 'El perquè del 26' al Centre Cultural Antic Ajuntament amb l'estrena d'un documental i una taula rodona amb els protagonistes d'aquell primer castell de 9: Jordi Sentís, aleshores membre de l'equip tècnic; Núria del Río, 'Ganxeta', sisena d'aquell 4 de 9 amb folre; i Jordi Jaria, aleshores cap d'informació castellera al Nou Diari. L'exposició vol fer un repàs dels dies previs i de les portades de diari que la van acompanyar, i estarà oberta del 9 al 26 de setembre a la sala 3 de l'Antic Ajuntament, amb els horaris del propi equipament.