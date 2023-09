Jordi Fortuny, nou director dels Serveis Territorials d'Empresa i Treball a Tarragona

Fortuny entra en substitució de Sofia Moya que ocupava el càrrec des del setembre de 2021

Actualitzada 07/09/2023 a les 09:58

Jordi Fortuny i Guinart ha estat nomenat director dels Serveis Territorials d'Empresa i Treball a Tarragona, en substitució de Sofia Moya Pereira, que ocupava el càrrec des del mes de setembre de 2021.Nascut a Tarragona l'any 1963, Fortuny és llicenciat en Ciències Químiques per la UB (Facultat de Químiques de Tarragona). Ha treballat a la indústria química i de control. També ha estat docent de Física i Química i va ser el director fundador de l'Institut de Bonavista.De l'any 2007 al 2019 va exercir d'Inspector d'Educació a Tarragona. Regidor a l'Ajuntament de Tarragona per ERC des del 2015, ha estat primer i segon tinent d'alcalde del consistori, així com coordinador de l'Àrea de Serveis Generals i Govern Obert (2019-2023).