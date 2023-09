Joel Reyes, en format íntim

El músic reusenc actuarà aquest divendres al Bar Eclèctic de Tarragona en el marc del cicle 'Nits de cantautors'

Actualitzada 06/09/2023 a les 20:26

Aquest divendres, 8 de setembre, arrenca a Tarragona el cicleuna iniciativa de les entitats Tarraco Crea, Agenda Tarragona i Mou-te Tarragona, que té com a objectiu promoure la música d'autor i donar veu als artistes locals. I fer-ho, a més, en un ambient íntim i de proximitat, que afavoreixi la connexió entre els artistes i el públic.El primer concert d'aquest cicle tindrà com a protagonista el músic Joel Reyes, que portarà al Bar Eclèctic, situat al carrer Trinquet Vell número 3, el seu últim treball,. Aquest doble disc, publicat a finals del 2022, és un recopilatori de 30 anys en el món de la música d'aquest intèrpret i compositor nascut a Reus i establert a Madrid des de fa dues dècades. «Estic molt content amb la rebuda que ha tingut aquest treball, és com si de cop la gent s'hagués adonat que hi ha unque fa trenta anys que es dedica a la música», assegura el Joel.El reusenc ha fet girar la seva proposta per tot el territori acompanyat de la seva banda, però per al concert de Tarragona té preparat un plantejament diferent: «Per primera vegada actuaré acompanyat d'Alberto Paredes. M'agrada molt com toca, però mai havíem pogut coincidir. L'actuació d'aquest divendres serà la primera que farem junts». Aquesta no serà, però, l'única col·laboració que hi haurà: «Potser vindrà algun altre convidat o convidada, m'agradaria oferir alguna sorpresa més amb forma de col·laboració», avisa.Pel que fa al repertori, el de Reus subratlla que se centrarà molt en, salpebrat «amb algun altre tema o versió més». Amb tot plegat, Reyes portarà a l'Eclèctic una proposta «més íntima que quan actuo amb la banda». Al capdavall, explica, «quan componc escric només acompanyat de la guitarra acústica, i per això aquests tipus de concerts permeten oferir la versió més propera a la cançó original, quan encara no està vestida amb la resta d'instruments i els arranjaments».En definitiva, assegura, «volem presentar algo senzill, però a la vegada elegant i bonic. I, sobretot, buscant la màxima proximitat amb el públic que vingui». Joel Reyes, que es defineix a si mateix com unde la música, ha publicat un total de tretze discos, deu dels quals en solitari. La seva estrena en el món de la música va ser com a líder dels Baked Beans, una banda de rock alternatiu en anglès que va despuntar a finals dels anys 90. L'any 2001 es va traslladar a Madrid, ciutat on va arrencar la seva carrera en solitari.publicat a finals del 2022 amb el segell La Produktiva, i que compta amb les col·laboracions de Marwan o Rozalén entre d'altres, resumeix aquesta carrera de fons, a la vegada que repassa el seu moment artístic i vital. És, explica el mateix autor, una reflexió sobre la vida, l'amor i la pèrdua. Així i tot, Reyes admet que ja està treballant en cançons noves amb la perspectiva de publicar disc nou l'any que ve. «Em sento satisfet que, al final, el públic i els mitjans hagin vist que tinc alguna cosa a dir», conclou. El concert d'aquest divendres començarà a les 21h. El preu de les entrades és de 10 euros i es poden comprar al mateix Bar Eclèctic o bé per internet.