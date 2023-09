«Hem patit per preparar el nou curs amb només tres dies efectius»

Jordi Satorra, director de l'institut Antoni Martí i Franquès de Tarragona, valora l'avançament de dates escolars

Actualitzada 06/09/2023 a les 18:57

Incertesa a segon de BAT

Ja se sent el xivarri de les converses entre els alumnes molt abans d'arribar a la porta principal de l'institut Antoni Martí i Franquès. Comença el nou curs escolar i es palpa l'agitació i neguit en tornar de l'estiu entre els nens i nenes. «Aquella d'allí és l'Aina?», pregunta una noia al seu grup d'amigues. «Diria que no, ella no té unes vambes negres», li contesten.El primer dia del curs als instituts no es fa classe normal, sinó les jornades de benvinguda de cada curs per separat, en diferents hores al teatre del centre. «Hem patit per preparar el curs amb només tres dies efectius», diu Jordi Satorra, director de l'institut. Els docents es van incorporar a la feina el divendres dia 1. Arriba el torn dels grups de tercer d'ESO, però ja són les 10.30 h. i la majoria d'alumnes encara no han entrat. «Digueu'ls-hi que entrin, no teniu un grup de Whatsapp?», diu una professora als pocs nens que han sigut puntuals.Una novetat del curs són els canvis en certes hores lectives a la ESO. La nova Llei Orgànica de l'Educació obliga a un mínim de 4 hores dels denominats 'projectes', una nova metodologia d'ensenyament. «Nosaltres farem per exemple un que tractarà sobre el coneixement de la ciutat de Tarragona i un altre sobre l'oralitat». A l'institut Martí i Franquès la reducció de ràtios no s'ha notat, ja que la mitjana dels 25 grups d'ESO que tenen s'ha mantingut en els 31 alumnes, aproximadament. «No hem notat cap reducció. Aquest canvi comença a l'educació infantil i nosaltres no ho viurem fins d'aquí deu anys», expressa Satorra.A part, una de les problemàtiques sense resoldre del nou curs escolar se situa a segon de batxillerat. El nou canvi educatiu marca que en aquest curs es començarà un gir en el currículum, és a dir, dels continguts que s'ensenyaran a classe. Tot i això, el govern estatal va decidir ajornar la instauració d'una nova selectivitat fins el proper curs.«Ens trobem en una situació d'incertesa i crea angoixa entre els alumnes i els professors. Ja hem demanat que es concreti què demanen exactament i que aviat es reuneixen tant Educació com les Universitats». Mentrestant, als passadissos, van fent camí els diferents grups, amb el seu tutor/a al capdavant, cap a les seves aules pertinents per aquest curs. Un camí que faran cada dia, motxilla a l'esquena, fins el 21 de juny.