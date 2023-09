El Mercat Central de Tarragona instal·la per Santa Tecla un cub gegant amb les figures del carilló

Està ubicat a la porta principal de Plaça Corsini i pretén donar l'oportunitat als més petits d'apropar-s'hi i fotografiar-se amb els elements festius

Actualitzada 07/09/2023 a les 13:35

El Mercat Central de Tarragona ha impulsat per Santa Tecla una novetat dirigida al públic més familiar. Es tracta d'un cub gegant amb les figures del Carilló que es troba instal·lat a l'accés principal del mercat a Plaça Corsini, sota el mateix Carilló. L'objectiu de la iniciativa és donar l'oportunitat als més petits i a les seves famílies d'apropar-s'hi i poder fotografiar-se amb els seus elements festius des d'una distància molt curta.Les fotografies que formen el cub han estat fetes des d'una posició frontal i elevada, just a la mateixa alçada del carilló, pel que aporta un punt de vista diferent i únic. El cub, que té una mica d'uns 2 metres i mig per costat, té previst romandre instal·lat a la porta del Mercat durant els dies de festa major a la ciutat.La presidenta de Mercats de Tarragona i consellera de Comerç de l'Ajuntament de Tarragona, Montse Adan, ha destacat que “el Carilló s'ha convertit des del seu naixement en un punt de trobada icònic i molt popular entre els més petits. El seu èxit enriqueix encara més l'històric edifici del Mercat Central i iniciatives com aquest cub gegant pretenen dinamitzar encara més el seu entorn i posar en valor la implicació del Mercat i dels seus paradistes amb el teixit cultural, social i festiu de la ciutat”.