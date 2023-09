Tarragona programa més de 60 propostes culturals per a la temporada tardor-hivern

'Elles Filmen', un nou cicle de cinema a la ciutat, projectarà quatre pel·lícules de Pila Miró per homenatjar-la

L'Ajuntament de Tarragona ha programat més de 60 propostes culturals per a la temporada tardor-hivern. Aquestes inclouen 54 espectacles, una jornada de reflexió entorn de la perspectiva de gènere, tres tallers de pràctica cultural i tres laboratoris creatius.En la presentació de la programació feta aquest dimecres, la consellera de Cultura, Sandra Ramos, ha detallat que aposten per totes les disciplines artístiques i ha dit que de la cinquantena d'espectacles programats, quinze són de nova creació i quatre estrenes exclusives. També es posarà en marxa un nou cicle de cinema a la ciutat 'Elles Filmen', amb el qual, enguany, s'homenatjarà Pilar Miró. S'hi projectaran quatre de les seves pel·lícules per commemorar els 25 anys de la seva mort.