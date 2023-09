Tarragona Centre reclama menys soroll

La consellera Montse Adan s'ha reunit amb els seus veïns, exercint com a regidora de barri

Actualitzada 05/09/2023 a les 21:44

El soroll, el segon problema a tractar

La Cooperativa Obrera Tarraconense ha acollit la reunió entre la primera tinent d'alcalde, Montse Adan, i veïns de Tarragona provinents tant de l'Associació de Veïns de Tarragona Centre com de diferents barris de la ciutat. La consellera Adan, acompanyada de Luis Trinidad, ha remarcat en primera instància la seva intenció de fer aquestes reunions el primer dimarts de cada mes, de 18 a 20, amb l'objectiu d'intentar recuperar la figura del regidor de barri.Amb aquestes paraules ha donat peu als veïns per a expressar les seves preocupacions sobre la ciutat. El tema principal ha estat la brutícia en els carrers: mentre alguns han advocat per millorar el servei de neteja, d'altres han insistit en què cal fer campanyes per a conscienciar els ciutadans sobre la situació de brutícia.En relació amb això, veïns del carrer Cervantes s'han queixat diverses vegades un edifici abandonat a la seva zona el qual es troba en molt mal estat i és ple de nius de coloms. També han expressat la poca seguretat que existeix en el barri, preocupació que han compartit veïns d'altres zones de la ciutat. Un altre dels punts en què han coincidit ha estat que s'ha de prioritzar posar fi a la sobrepoblació de coloms a la ciutat; des de l'associació de veïns insisteixen en què les mesures que s'han adoptat fins ara no han servit de res.Aquest assumpte aviat ha quedat substituït per un altre que també preocupa als tarragonins: el soroll durant festes com les de Santa Tecla i fora els locals nocturns. Veïns del Passeig de les Palmeres remarquen que el so de les orquestres populars és tan alt que fa tremolar els vidres dels seus habitatges.D'altres insisteixen en què el problema recurrent és tant la música dins els locals nocturns, com el que provoca la gent a l'exterior per la matinada. També es queixen que després de la festa han de suportar el soroll que produeixen els equips de neteja. Davant aquesta situació, des de l'associació de veïns han insistit a mesurar els decibels dels locals nocturns per a comprovar si compleixen la normativa, al que la consellera Adan ha contestat que ja es va fer i que duen un mes esperant l'informe amb els resultats per part de la Generalitat.La primera tinent d'alcalde també ha aprofitat la reunió per a explicar alguns dels plans que es tenen previstos per millorar la zona. D'una banda, per ara queda descartada la construcció d'una pèrgola a la plaça Corsini, però la intenció és efectuar diferents operacions per a «humanitzar» la zona. D'altra banda, ja han començat les accions per a arreglar els carrers de la Unió, d'Apodaca i la plaça de la Mitja Lluna. Concretament, s'està redactant el projecte per a renovar el primer, i es té previst que es liciti l'any vinent.