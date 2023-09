La Teulada impulsa una pedalada a Tarragona per conèixer la història de Ponent

El passeig en bici tindrà lloc aquest dijous

Actualitzada 05/09/2023 a les 20:42

La Teulada ha organitzat un passeig en bici per Ponent aquest dijous, en el que els participants podran conèixer la història dels barris de la zona. «Passejarem en bici i, alhora, descobrirem coses de la ciutat», apunta Pedro Redondo, membre de L'Escamot, una de les cooperatives de La Teulada i que s'encarregarà d'organitzar aquesta pedalada. El primer objectiu és «impulsar la mobilitat en bicicleta», així com «visibilitzar les dificultats que existeixen per moure's amb aquest mitjà de transport per la ciutat».El segon és «explicar com va ser la construcció dels barris de Ponent i l'autoorganització veïnal entre els anys 60 i 80». La primera parada serà a la Necròpolis, a les 18 hores. Allà, «es parlarà del barraquisme que es va desenvolupar al riu Francolí per part de famílies andaluses». La ruta comptarà amb el testimoni real dels veïns de cada barri i del periodista Enric Garcia Jardí. Torreforta, Bonavista i Campclar seran les següents parades. En total, uns 9 quilòmetres de trajecte en 2 hores. La cooperativa vol que «aquesta pedalada sigui la primera de moltes» i l'activitat es repliqui en altres punts de la ciutat.