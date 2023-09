La signatura de noves hipoteques a Tarragona cau un 23% l'últim any

La principal causa és la pujada de l'euríbor, que el juliol va arribar a nivells més alts que el 2008, per sobre del 4%

Actualitzada 05/09/2023 a les 19:00

Els tarragonins signen gairebé un 23% menys d'hipoteques en comparació a l'any passat, sent la demarcació catalana que més retrocedeix. Durant el mes del juny, només es van registrar 580 signatures i l'import prestat va ser de 63,9 milions d'euros, mentre que fa un any era de 79,9 milions d'euros.«És una davallada important», reconeix Héctor Ruana, gerent de la Cambra de Propietat Urbana de Tarragona. L'euríbor, l'índex que referencia la majoria d'hipoteques a tipus variable, ha tancat l'agost amb una mitjana del 4,073%. L'indicador ha encadenat pujades des del gener del 2022, situant-se al juliol passat en el nivell més alt des del 2008. «Les pujades que han situat el euribor al 4% fa que es creï una dificultat afegida alhora de fer aquestes operacions».Tot i això, Ruana és cautelós i creu que la davallada «és una baixada de lògica i per tant no ens hauria de preocupar». A més, contextualitza les dades, que arriben en un moment on «hem passat una mena de petit 'boom immobiliari', amb força operacions en els últims anys i, ara, no se signen tantes operacions». El balanç de l'any 2022 va ser molt positiu, arribant a les 15.189 operacions, la millor xifra des de l'any 2007, segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística.Ruana també destaca una circumstància que cada cop es veu més: els casos de propietaris que han posat a la venda immobles hipotecats que tenien de lloguer. «La pujada fa que als clients que estan sufragant una hipoteca els hi pugi més el preu que el propi lloguer i es plantegen la venda, tot i que en l'operació acabin perdent diners». Durant els primers sis mesos d'enguany, a Tarragona hi ha hagut 7.557 operacions de compravenda d'immobles, en una minsa disminució respecte l'any passat, quan es van registrar 7.794 transaccions.De cara al futur, Ruana creu que la tendència a la baixa seguirà. «El Banc Central Europeu plantejarà una pujada, petita, dels tipus d'interès. Per tant, encara no hem arribat al sostre». L'Associació d'Usuaris Financers (Asufin) també ho analitza en la mateixa mesura, ja que avisa que l'indicador «continuarà castigant» les hipoteques fins a finals d'any. Però, un cop superat aquest moment, «la situació s'estabilitzarà».Un dels factors clau a tenir en compte serà l'evolució del mercat de lloguer, sobretot a partir dels ajustos de la Llei actual de Dret a l'Habitatge. «La llei dificultarà el lliure desenvolupament del mercat perquè farà reduir l'oferta i limitarà els preus», expressa Ruana. Per això, es preveu un gir important vers la venda, en comptes del lloguer. «Molta gent tindrà més en compte el mercat de compravenda, on hi haurà un increment significatiu d'operacions».