La 4a edició del Marcat de Nit se celebrarà el proper dissabte 16 de setembre

Una quinzena de parades del Mercat Central oferiran més de 40 varietats de tapes, que es podran adquirir com és habitual amb la moneda «amparitu»

Actualitzada 06/09/2023 a les 13:08

Aparcament a Plaça Corsini i got reutilitzable

La 4a edició del Mercat de Nit tornarà al Mercat Central de Tarragona per Santa Tecla el proper dissabte 16 de setembre. A partir de les 20.00h i fins ben entrada la matinada, una quinzena de parades del mercat oferiran més de 40 varietats de tapes i tastos gastronòmics en una de les nits més especials de l'any.Com és habitual, la moneda oficial de la nit serà el tradicional “amparitu”, el qual ja es pot adquirir de forma anticipada a la parada de La Teca i la Meca i a les parades del mercat participants. També s'habilitaran com és habitual punts de venda d'amparitus el mateix dissabte 16 de setembre a l'exterior del Mercat.Pel que fa les propostes musicals de la nit, els protagonistes enguany seran la banda de tributs Carles Carrasco & Mr. Jäck, que actuaran a Plaça Corsini de 22.00 a 23.00h i de 00.00 a 01.30h, i els discjòqueis Nauzet Jonay & Lupo (Cienwatios), que seran els encarregats de fer ballar a tothom a continuació i fins ben entrada la matinada. A més, com a novetat d'enguany hi haurà servei de maquillatge festiu i molt tecler amb motius de Santa Tecla.La presentació de la 4a edició del Mercat de Nit ha tingut lloc al Mercat Central i ha comptat amb la presència de la presidenta de Mercats de Tarragona i consellera de Comerç, Montse Adan, del cantant Carles Carrasco i d'una representació dels paradistes del Mercat Central participants a la iniciativa. La presidenta Montse Adan ha destacat que “el Mercat de Nit s'ha consolidat com un dels actes més populars de les festes de Santa Tecla gràcies a la implicació i esforç dels paradistes del Mercat Central des de fa ja quatre edicions. Ho tenim tot a punt per gaudir d'una nit fantàstica en un entorn privilegiat”. Adan també ha volgut animar a la ciutadania a adquirir els amparitus de forma anticipada durant els dies previs a les diferents parades participants del mercat.Les parades participants al Mercat de Nit són: Arrels, Casa Pladevall, Pollastres Pili, Nipo Sushi, Cal Jan, Paquita, Carns Bertran, Carnisseria Meritxell, Carn d'equí Angelines i Isaac, Carnisseries Virgili, Los Zamoranos, Abert Ribot, Formatges Magda, Bardolet i Bar Colón.D'altra banda, cal recordar que l'aparcament de Plaça Corsini estarà obert durant el Mercat de Nit amb una tarifa de cap de setmana de només 0,60€/hora. L'aparcament no tanca a les nits. Per últim, amb l'objectiu de minimitzar l'impacte dels residus, el Mercat de Nit comptarà amb gots reutilitzables, que es podran dur de casa o adquirir-los a les pròpies parades del mercat.