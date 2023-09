L'Ajuntament de Tarragona adjudica la creació d'una plaça al carrer Riu Glorieta

El termini d'execució de les obres és de 2 mesos

L'Ajuntament de Tarragona ha adjudicat la creació d'una plaça al carrer del Riu Glorieta del barri de Torreforta, en una petita parcel·la que actualment està tancada. En aquest terreny de forma triangular hi havia un edifici, que el govern va expropiar i demolir, posteriorment. Des d'aquell moment, l'espai no s'ha aprofitat i, de fet, no és accessible per al públic, ja que està delimitat amb tanques d'obra, que permeten veure les males herbes que s'hi han acumulat.L'actuació prevista comporta la plantació de nova vegetació i la instal·lació de quatre bancs. L'empresa encarregada d'executar les obres serà Manser Reus SL. Aquest projecte servirà per dignificar la zona i oferir un espai de reunió i esbarjo als veïns. La primera mesura que es durà a terme serà anivellar la parcel·la amb el carrer per tal de dotar la plaça d'una bona accessibilitat i fer-la més atractiva.A més, es reconstruirà la vorera i s'instal·larà una paperera i una tanca de malla electrosoldada pintada en blanc al perímetre de la plaça, excepte a la part frontal. Fins a cinc empreses van participar en el concurs públic per a la creació d'aquesta placa. La companyia escollida, Manser Reus SL, va presentar la millor oferta relació qualitat preu: 20.543,75 euros (IVA inclòs). Cal recordar que el pressupost base de licitació era de 24.172,74 euros (IVA inclòs) L'adjudicatària té un termini d'execució de dos mesos per acabar la construcció.És una iniciativa que es va impulsar a finals del mandat passat i serà l'actual govern l'encarregat de fer-lo realitat. Amb aquesta actuació s'aconseguirà un nou espai verd i de descans en una parcel·la que ha estat abandonada els darrers anys. A més, ajudarà a donar vida a un punt molt interessant per la seva ubicació, entre l'entorn del Mercat de Torreforta i el barri del Pilar.