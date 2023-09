El Moll de Costa, escenari de la presentació de la nova Associació Cucafera de Tarragona aquest dissabte

La nova associació que encara una nova etapa i gestió de manera independent també presentarà el nou got reutilitzable de #LaCucaFesta

Actualitzada 06/09/2023 a les 10:57

El Refugi 1 del Moll de Costa acollirà el proper dissabte 9 de setembre a les 12 h la presentació pública de la nova Associació Cucafera de Tarragona que encara una nova etapa i gestió de manera independent, però amb vinculació a l'AVV del Barri del Port, qui fins ara s'ha fet càrrec de la peça.

La nova junta aprofitarà la presència de la Cucafereta a l'exposició 'Santa Tecla Petita aquarel·lada', disponible al mateix Refugi 1, per presentar també el cartell i detalls de #LaCucaferaBaixa 2023 amb la presència d'Arlet Adserà i Max Busom, la princesa i cavaller d'enguany, així com Iván Puente, membre de l'entitat i dissenyador del cartell i del nou got reutilitzable de #LaCucaFesta, que l'entitat ha editat com a novetat d'engany, i que es podrà adquirir in situ per 1€, així com properament a la Botiga de les Festes, al Lloro de la Negrita i la mateixa nit de la revetlla, organitzada conjuntament amb Premium Club, a la barra de la Plaça dels Carros.

Durant la Despertada de la Cucafera, el primer acte i sortida de l'any, l'entitat ja va estrenar la nova samarreta que l'entitat utilitzarà com a equipació informal un cop estreni nova vestimenta oficial de cara a l'any vinent, un dels nous objectius, així com la restauració de la peça gran i petita, tan aviat sigui possible.

Es convida a tota la ciutadania a assistir a la presentació, a adquirir el got i a visitar l'exposició i fer-se una foto amb la Cucafera petita.