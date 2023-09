El Festival La Terrasseta de Tarragona reivindica la presència de les dones dalt de l'escenari

La 12a edició del festival tindrà lloc entre el 14 i 17 de setembre, amb un total de 18 propostes artístiques

Actualitzada 06/09/2023 a les 12:00

El primer cap de setmana de les festes de Santa Tecla, del 14 al 17 de setembre, torna La Terrasseta, el festival feminista de música independent, cinema i arts de carrer de Tarragona, que en aquesta edició vol reivindicar el talent de les dones i la necessitat de veure-les més dalt dels escenaris.La programació, que tindrà lloc al Parc Saavedra, ofereix un total de 18 propostes artístiques entre concerts, circ, cinema a la fresca, xerrades i activitats de cultura transformadora, on el 70% de les produccions són liderades per dones o persones dissidents. A més, també hi haurà un espai per als sopars de foodtruck.La directora del certamen, Aida Bañeres, remarca que «14 propostes de circ i música seran el primer cop que es podran veure a la ciutat de Tarragona», entre les quals destaca Sara Hebe, una proposta internacional consagrada amb una gira espanyola de deu concerts per a presentar nou disc; Mujeres, que portarà l'escena barcelonina més garage, o Jhana Beat, acompanyada dels seu so electroorgànic, mesclant veu, guitarra i beatbox a temps real.Joan Garriga serà un dels plats forts de La Terrasseta, de la mà de la seva nova banda al complet, El Mariatxi Galàctic. A més, en l'apartat de grups emergents més nostrats actuaran Cookah P & Boom Boom Fighters, que han aparegut a l'escena musical catalana per revolucionar les pistes de ball i el sound system. El festival també aposta per artistes del territori com ara Meli Perea des de les Terres de l'Ebre i Les Testarudes amb membres del Camp de Tarragona.Com sempre, el circ contemporani tindrà protagonisme amb un total de 3 espectacles per al públic familiar. La companyia Sempre arriba amb «C'est pas possible!» (Galicia); el circ de Maite Guevara, amb «iQue buen dia!»; i el diumenge es durà a terme el 3r Cabaret Terrasseta presentat per José Luis amb actuacions de 4 artistes. Tampoc faltarà la cartellera de cinema a la fresca: «Knives out» i «The favourite».Les entrades estan a la venda des del passat mes de juny a un preu popular d'entre 2 i 4 euros al web (www.laterrasseta.com), així com l'abonament complet a 10 euros, que permet l'accés al recinte a totes les activitats durant cada dia del festival. Els menors de 10 anys podran accedir gratuïtament a totes les propostes.