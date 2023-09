SOS Educació del Camp reclama a Tarragona millores en l'educació pública

Afirmen que l'avançament del curs escolar no dona temps a preparar-se

Actualitzada 04/09/2023 a les 21:30

Amb l'inici del curs escolar a la cantonada, l'Assemblea SOS Educació del Camp de Tarragona s'ha concentrat per reclamar millores en les condicions de l'educació pública, aquest dilluns a la Plaça de la Font. Els principals punts reivindicats en el manifest van ser que fruit de l'avançament del curs escolar, els docents no tenen temps per a preparar-se, ja que la plantilla dels centres no s'incorpora fins a l'1 de setembre o més tard a les noves destinacions.D'altra banda, posen atenció en les males condicions de l'educació pública provocades per les retallades, i fan èmfasi en la falta d'equipaments per a suportar les altes temperatures a les aules. A partir d'aquí, es realitzaran diferents accions per a mostrar el malestar del personal educatiu amb la situació actual. Un dels membres de l'Assemblea, Júlia Ferré, explica que es penjaran pancartes a diferents centres per a fer saber a les famílies el que estan reivindicant.D'altra banda, Jorge Fernández, membre de la Federació d'Ensenyament de CGT Catalunya i present a la concentració, remarca que han convocat una vaga dimecres 6 de setembre a les 12 a la plaça d'Urquinaona, per seguidament unir-se a la manifestació unitària de Barcelona. A més a més, a la tarda es durà a terme una encartellada als Serveis Territorials de Tarragona.