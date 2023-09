La Víbria de Tarragona presenta el seu 30è aniversari amb diversos actes de renovació dels seus vestits

L'acte central serà diumenge 17 a la plaça de les Cols, amb la presentació dels vestits i una cercavila de foc

Actualitzada 05/09/2023 a les 10:34

La Víbria de Tarragona celebra aquest 2023 el seu 30è aniversari i per commemorar-ho ha organitzat un seguit d'actes en el marc de les Festes de Santa Tecla i ha renovat els vestits festius de l'entitat, que es presentaran i estrenaran durant la Festa Major. Un seguit d'actuacions que han comptat amb el suport de Repsol, en el marc del seu compromís històric amb el territori i amb la cultura tradicional i popular, i en particular amb les Festes de Santa Tecla. L'import d'aquest patrocini es xifra en 10.000€.

El calendari d'actes commemoratius del 30è aniversari s'iniciarà dimecres 13 de setembre, a partir de les 18h de la tarda, amb la inauguració de l'exposició «Repàs dels trenta anys d'història de la Víbria de Tarragona». L'Espai Turisme de Tarragona (carrer Major) serà l'escenari de la mostra, que permetrà els visitants a conèixer millor la Víbria de Tarragona i la seva trajectòria durant aquestes tres dècades.



El següent dia destacat en el calendari és divendres 15 de setembre. A les 17.30h, a la Plaça de les Cols, tindrà lloc l'acte "Fes-te gran i dona el teu xumet a la Víbria". Un clàssic de les Festes que aquest any comptarà amb alguns moments especials. Es tracta d'un esdeveniment fonamental per incentivar l'esperit festiu entre els més joves i transmetre'ls les tradicions de manera divertida i participativa.



Per acabar, diumenge 17 de setembre, abans d'arribar als dies més forts de la Festa Major, tindrà lloc l'acte central d'aquest calendari commemoratiu del 30è aniversari: la Víbria de Tarragona reunirà 10 bèsties de tot el territori català per participar en aquest esdeveniment inoblidable per l'entitat, en el qual presentarà els seus nous vestits festius. Els assistents podran apreciar les diverses indumentàries utilitzades pels membres de la Víbria al llarg d'aquests 30 anys, i gaudir de la impressionant Cercavila de Foc i les espectaculars tandes de lluïment.



El president de la Colla Diables Voramar i Víbria de Tarragona, Daniel Mogio, desitja «que tots aquests esdeveniments ressaltin l'essència i la rica història de la Víbria de Tarragona, i que la participació activa de la comunitat i l'emoció compartida facin d'aquest 30è aniversari una efemèride memorable a les festes de Santa Tecla». «Convidem tothom a unir-s'hi i ser part d'aquesta celebració única!», ha afegit Mogio qui ha agraït el suport de Repsol a l'entitat i el seu compromís amb les Festes.



Per la seva banda, el director del Complex Industrial de Repsol a Tarragona, Javier Sancho, recorda que tot just aquest 2023 se celebren els 25 anys de suport de la companyia a les Festes de Santa Tecla. Durant aquest temps, el Complex Industrial ha col·laborat amb la Colla Diables Voramar i Víbria de Tarragona en diferents ocasions: «El vincle amb les Festes en general i amb la Víbria en particular ve de molt lluny i s'ha anat renovant amb els anys, de manera que no podia faltar el suport de Repsol també en aquest 30è aniversari»,