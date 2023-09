La Diputació de Tarragona presenta un recurs d'alçada contra l'autorització de la MAT entre Terol i Begues

La línia elèctrica recorrerà 180 quilòmetres i afectarà 38 municipis de la demarcació de Tarragona

Actualitzada 05/09/2023 a les 16:16

La Diputació de Tarragona ha presentat un recurs d'alçada contra les resolucions de la Direcció General de Política Energètica i Mines i de la Direcció General de Qualitat i Avaluació ambiental en relació al projecte de construcció de la línia de molt alta tensió (MAT), que transcorre al llarg de 180 km, entre Terol i Begues i que afecta 38 municipis de la demarcació de Tarragona. L'escrit al·lega que Red Eléctrica és el transportista únic d'energia i l'encarregat de desenvolupar la xarxa de transport prevista, i no una operadora privada com Energías Renovables de Ormonde 36. Des de la Diputació defensen una transició energètica «de forma ordenada, escoltant totes les parts i tenint molt present les necessitat reals del món local».



En el recurs presentat també es manifesta que no s'ha donat resposta a les al·legacions presentades per l'ens supracomarcal i que no s'ha tingut en compte la declaració d'impacte ambiental del projecte presentada per la Diputació.En el recurs també es posa de manifest que no s'ha donat resposta a les al·legacions d'oposició presentades per la Diputació de Tarragona el desembre de 2021, que recollien les aportacions de 7 consells comarcals i 38 ajuntaments de les Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona i el Penedès.El recurs d'alçada també posa de manifest que la resolució de 14 d'abril de 2023, de la Direcció General de Qualitat i Avaluació Ambiental, per la qual es formula la declaració d'impacte ambiental del projecte, no ha tingut en compte l'avaluació d'impacte ambiental presentada per la Diputació de Tarragona que posava manifest la greu afectació mediambiental, paisatgística, agrícola, social, cultural i patrimonial que suposaria la construcció d'aquesta línia de molt alta tensió.Alhora, el recurs expressa que no s'han valorat alternatives proposades, com el soterrament d'alguns trams i tampoc s'han tingut en compte alternatives de transport elèctric existents en els 180 quilòmetres pels quals transcorreria la nova MAT.