Els nous espais musicals seran la principal novetat de Santa Tecla a Tarragona

El Ball de Diables, la Víbria i el Lleó celebraran els seus aniversaris amb noves indumentàries i actes diferents i novedosos

Actualitzada 04/09/2023 a les 21:08

Música al Parc del Francolí

Aquest dilluns s'ha presentat oficialment la programació de les Festes de Santa Tecla, en les que la diversificació dels espais i la celebració de diversos elements festius de la ciutat seran els protagonistes. «La festa està en un molt bon moment i creiem que expandir-nos per la ciutat és una bona aposta», ha expressat Sandra Ramos, consellera de Festes de l'Ajuntament de Tarragona. Per dates, gran part de la programació ja estava enllestida per l'anterior govern municipal, tot i que Ramos ha assegurat que «hem pogut donar algunes pinzellades pròpies d'última hora».L'edició d'enguany comptarà amb canvis destacables pel que fa als nous escenaris musicals. El Parc del Francolí serà un dels centres neuràlgics de la festa ja que s'hi farà la coneguda, per d'aquesta forma «alleugerir» la Part Alta. Tot i que era una iniciativa de l'anterior consistori, Ramos hi està d'acord. «Si bé hi ha altres actes més tradicionals que es seguiran fent a la Part Alta, d'altres es poden 'empentar' a altres zones de la ciutat». Durant els dies de festes, es posaran a disposició autobusos llançadora fins al Parc del Francolí.A més, la consellera de Festes ha expressat que no només es tracta d'una decisió política, «sinó també tècnica, que no és precipitada». En aquests espais, també s'augmentarà la presència de punts liles i arc iris, «una de les nostres prioritats», segons Ramos, perquè qualsevol persona se senti segura durant les celebracions. Alguns dels concerts amb més renom d'aquesta Santa Tecla són els de Quimi Portet, Joan Dausà o The Tyets. D'altra banda, la consellera sí que s'ha desmarcat de l'anterior govern municipal pel que fa a la programació d'artistes femenines i ha assegurat que «l'any vinent, pujarem més dones a l'escenari».A part, alguns dels grans atractius de les festes de Santa Tecla d'enguany seran les celebracions d'aniversari de diversos elements del seguici festiu. La Víbria compleix 30 anys i estrenarà nous vestits en un correfoc amb altres bèsties vingudes d'arreu del territori la tarda del dia 17 de setembre. D'igual manera ho faran el Ball de Diables, que entraran a la seva quarantena amb nova indumentària. En el seu cas, es lluirà per primer cop el divendres 15 a la nit. Per últim, el Lleó bufarà espelmes.Tant la figura gran, que fa 30 anys, com la petita, que en fa 20. El Lleó Petit organitza una exposició fotogràfica i el Lleó de Tarragona edita un tríptic commemoratiu i convida a gaudir diumenge dia 10 de setembre del Vermut de la seva efemèride. En suma, el pressupost per aquestes festes de Santa Tecla ha sigut d'uns 720.000 euros aproximadament. Ramos ha remarcat que són unes xifres inferiors a les d'anys passats, on s'arribava a superar el milió d'euros, però ha destacat «la bona optimització de recursos» feta.El pregoner de les festes serà l'actor Oriol Grau, ja que «sorprenentment» mai ho ha sigut. «Vaig conversar amb ell i em vaig sorprendre en saber que mai havia estat proposat. Crec que és un reconeixement més que merescut», ha explicat Ramos. Com a novetat d'aquesta edició de Santa Tecla, destaca també la presentació de la llista de reproducció de les músiques del Seguici Popular de Tarragona.L'any 2021, en plena pandèmia, les formacions que tradicionalment acompanyen el Seguici Popular van enregistrar, amb format i recursos professionals, les músiques que interpreten. El resultat és la llista de reproducció que a partir del dia 16 estarà a disposició a la plataforma digital Spotify. En total, la programació de Santa Tecla compta amb més de 400 actes «que intenta complaure diferents sensibilitats i gustos i arribar a públics de totes les edats», ha conclòs Ramos.