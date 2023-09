Els càmpings de la ciutat de Tarragona sortegen 8 estades de 3 nits per Santa Tecla

El sorteig s'activarà al perfil d'Instagram de l'Ajuntament de Tarragona

Actualitzada 05/09/2023 a les 09:36

L'Agrupació de Càmpings de Tarragona Ciutat participa un any més de forma activa en les festes de Santa Tecla. En aquest sentit, ha signat un conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Tarragona per celebrar la gran festa de la ciutat.Entre els aspectes més destacats d'aquest conveni, ressalta la posada en marxa d'un sorteig per gaudir de 3 nits als allotjaments de l'Agrupació de Càmpings de Tarragona Ciutat. El sorteig s'activarà aquest dimarts, 5 de setembre, al perfil d'Instagram de l'Ajuntament de Tarragona (@tarragona_cat), i finalitzarà el dijous, 7 de setembre. Els/Les guanyadors/es es comunicaran el divendres, 8 de setembre. El sorteig inclou 8 estades per al cap de setmana del 21 al 24 de setembre en bungalows o mobilhomes amb capacitat per a 2 adults i 2 infants.El president de l'Agrupació de Càmpings de Tarragona Ciutat, Roger Trillas, explica que «és el segon any consecutiu que es duu a terme aquesta iniciativa a través de la qual es vol apropar la gran festa major a tothom, visitants locals, però també d'arreu del territori. L'any passat, el sorteig va tenir una molt bona acollida i aquest fet és una mostra de l'interès que desperta Santa Tecla i la ciutat amb la seva tradició popular, cultura i oferta turística». Les bases per participar en el sorteig es troben publicades al mateix perfil d'Instagram de l'Ajuntament de Tarragona (@tarragona_cat).Enguany, l'Agrupació de Càmpings de Tarragona Ciutat també col·laborarà amb l'activitat infantil «Fes el teu nino-nano», organitzada en el marc de Santa Tecla. Ho farà amb un taller de pintacares a càrrec de l'equip d'animació. L'activitat tindrà lloc el 16 de setembre a partir de les 9.30 h al passeig de Les Palmeres i està oberta a tots els infants que vulguin gaudir d'aquesta proposta ludicofestiva.L'Agrupació de Càmpings Tarragona Ciutat, nascuda l'any 2009, concentra actualment el 50% del total de les places d'allotjament de la ciutat de Tarragona. L'Agrupació representa un gruix important del teixit empresarial turístic de la ciutat.