El mercat nàutic a Tarragona registra 131 matriculacions fins a l'agost, un 24,8% més que fa un any

A l'Estat, les matriculacions d'embarcacions de lleure van arribar als 5.191 registres durant els primers vuit mesos, 266 més que el 2022

Actualitzada 05/09/2023 a les 17:39

El nombre de matriculacions d'embarcacions de lleure a Catalunya es va mantenir estable fins a l'agost, amb 1.018, la mateixa xifra que el mateix període de l'any passat, segons les dades recollides per l'Associació Nacional d'Empreses Nàutiques (ANEN). Per demarcacions, la de Barcelona i Tarragona van ser les dues úniques que van registrar increments.A les comarques barcelonines es van matricular 560 embarcacions, un 3,13% més que en els primers vuit mesos del 2022, mentre que al litoral tarragoní en van ser 131, un 24,8% més. En canvi, a la demarcació de Girona, la xifra de matriculacions va retrocedir un 12%, fins a les 317, i a les comarques de Lleida es va mantenir amb deu, les mateixes que el mateix període de l'any passat.Al conjunt de l'Estat, les matriculacions d'embarcacions de lleure van arribar a l'Estat als 5.191 registres durant els primers vuit mesos, 266 més que el 2022. Segons l'ANEN, l'augment correspon a la demanda d'embarcacions menors de sis metres d'eslora, fonamentalment motos d'aigua i embarcacions pneumàtiques plegables.Del total, 3.288 (63,3%) corresponen a embarcacions d'ús privatiu i 1.903 (36,7) estaven destinades al lloguer. Catalunya concentra el 19,6% de les embarcacions matriculades al conjunt de l'Estat davant el 20,6% de fa un any, un punt percentual menys, seguit de les Illes Balears, amb un 18%.