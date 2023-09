El FITT – Noves Dramatúrgies treballa per ampliar el festival a altres municipis

La desena edició del certamen bat rècords i tanca amb més de 8.000 espectadors

Actualitzada 05/09/2023 a les 13:44

El Festival Internacional de Teatre de Tarragona (FITT) – Noves Dramatúrgies acaba de tancar la seva desena edició i, previsiblement, s'ampliarà a més municipis el 2024. El director del festival, Joan Negrié, ha assegurat que «volem que el FITT surti de la ciutat, no només que sigui el festival de Tarragona». Enguany, la Canonja es va sumar a la programació amb l'espectacle 'Dos vidas. Zwei Leben' de la companyia KLARA Theaterproduktionen. Negiré ha subratllat que va ser un «èxit» i que per això treballen «amb la intenció de créixer encara més». Segons el director, ja hi ha dos municipis més interessats en formar part del FITT. La desena edició ha tancat amb unes xifres de rècord assolint un 89% d'ocupació i 8.468 espectadors.



Aquestes dades representen un 59% més respecte el festival de l'any passat quan es van assolir els 3.469 assistents. «És el més exitós de tots, ha trencat tots els sostres que teníem», ha insistit Negrié. S'han programat 17 espectacles de 16 companyies, assolint les 55 funcions en 11 espais diferents. A més, s'han exhaurit un 74% de les funcions que hi havia programades.El FITT s'acomiada amb un pressupost de 391.431 euros, un 53% més que l'any passat. Des de l'organització han contractat 285 pernoctacions directes en apartaments i hotels de la ciutat i han servit àpats per 1.720 persones.