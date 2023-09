Temporada històrica en nombre de visitants a la Catedral de Tarragona

El temple supera per un 30% el seu propi rècord, de l'any 2019, i espera acabar l'any amb més de 130.000 visites

Actualitzada 03/09/2023 a les 19:04

El 2023 serà de rècord històric en nombre de visitants a la Catedral de Tarragona. Aquest any, el centre espera tancar l'any per sobre dels 130.000 visitants, superant per un 30% les dades d'abans de la pandèmia, el 2019, que es van situar en els 100.000 . Si ens centrem en la temporada d'estiu, només juliol i agost, l'any 2019 es van arribar als 42.000 visitants i, enguany, als 43.000.



Tendència a l'alça

Augment de preus, entre les principals futures novetats

«Ara veiem la llum al final del túnel», expressa Francisco Javier Castillo Acero, conseller delegat de Developing Natural Activities (DNA), l'empresa encarregada de gestionar les visites al temple. Els anys de la pandèmia van suposar un daltabaix important, quedant-se molt lluny d'aquestes xifres. A l'estiu del 2020, només van tenir 10.000 visitants i el del 2021, no es va passar dels 22.000.Aquesta temporada, els horaris d'estiu s'han mantingut, obrint també els diumenges després de la Missa. Els preus també han sigut els mateixos, ja que estan congelats des del 2014.Pel que fa a la tenda, els productes que més han funcionat han sigut «els objectes vinculats amb Tarragona» i aquells fets «pels artesans de la ciutat». Les tipologies de visites també han sigut les mateixes que altres anys i les audioguies «han tingut especial demanda, ja que comporten una experiència de dues hores». La recuperació del mercat estranger és una de les claus d'aquestes xifres, tot i que enguany només ha suposat el 30% de les visites. L'any 2019 va representar el 55% dels visitants. Aquí, el paper de les agències de viatge receptives i dels touroperadors és molt important. La Catedral ha augmentat la col·laboració amb aquestes agències, passant de 23 a 45.Els principals mercats internacionals de visitants a la Catedral des de començaments d'any són, per ordre d'importància: França, Alemanya, Bèlgica, Itàlia i Anglaterra. Segons les enquestes de DRA, aquests visitants pernocten un 48% en hotels, un 20% en apartaments, 14% en habitatges familiars i un 10% en càmpings o altres. Aquestes pernoctacions les fan a Salou, Barcelona, Tarragona i Cambrils, en ordre d'importància. El nombre de visitants a la capital tarragonina que pernocten a Barcelona ha augmentat de forma considerable aquest estiu.Pel que fa als visitants nacionals, si s'agrupen segons grans ciutats, «que és molt més interessant» indica Castillo, el rànquing seria aquest: Madrid, Barcelona, València, Bilbao, Saragossa i Pamplona. De cara al futur, Castillo es mostra optimista i té clar quin escenari es presenta: «Un cop estem recuperats i posicionats al mercat, la Catedral sempre tindrà més visitants».

De cara a l'any vinent, s'implementaran diverses novetats en les visites a la Catedral. Una de les principals, serà la pujada de preus. Si bé des de DNA, l'empresa que gestiona les visites al temple, no es concreta el percentatge d'augment, s'intepreta l'increment com una mesura conseqüent, ja que els preus estaven congelats des de l'any 2014. Els horaris molt probablement seguiran sent els mateixos.



Aquesta pujada anirà acompanyada de millores en les tipologies de les visites. Un exemple serà l'aposta per fer més visites tematitzades i nocturnes, per poder ampliar l'oferta de serveis i de diferents experiències disponibles pels visitants.També, de cara al futur, una de les principals voluntats de DNA és que la Catedral de Tarragona pugui acullir més concerts i esdeveniments culturals. Un exemple serà el concert de música clàssica que es farà el proper dia 25 de novembre a càrrec de la Jove Orquestra Simfònica de Barcelona.



«El camp que queda per córrer se centra més en afinar i desenvolupar el producte», conclou Francisco Javier Castillo Acero, conseller delegat de DNA. Les previsions són bones i s'espera poder seguir millorant les xifres d'enguany amb els nous canvis.