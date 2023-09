La residència La Mercè encara no ha activat les 66 noves places previstes

El centre compta amb 117 llits, 2 dels quals estan lliures, i la Generalitat vol ocupar-los tots abans d'habilitar-ne més

El projecte de remodelació de la residència per a gent gran La Mercè preveia la creació de 66 noves places. Tot i que fa més d'un any que les obres van finalitzar, aquestes encara no s'han activat. El motiu és que, dels 117 llits que ja tenien habilitats abans de la reestructuració de l'edifici, n'hi ha dos que estan lliures. Així doncs, volen assignar aquestes places abans de posar les noves en funcionament. El Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya ha assegurat que s'està treballant «perquè, abans d'acabar l'any, estiguin totes ocupades i per activar la planta que encara no està operativa».



Reformes en la residència

L'any 2017, la llavors consellera de Treball, Afers Socials i Família, Dolors Bassa, va presentar el projecte de rehabilitació integral de les quatre plantes de la residència que estaven desocupades. Aquesta actuació serviria perquè l'equipament passés a tenir unes 180 places. En aquell moment, es va anunciar que la duració total de les obres seria de 18 mesos. El cert és que aquests terminis no es van complir i es van allargar més del compte. De fet, no va ser fins l'estiu del 2021 que es va iniciar la darrera fase del projecte, que consistia en la urbanització i enjardinament de l'entorn de la residència.La directora del centre, Maite Frías, va explicar a diari més, que els treballs havien de finalitzar a finals del 2021 i que, a partir d'aquell moment, la posada en marxa de les 66 noves places dependria de les indicacions que els fes arribar el Departament de Drets Socials. Aquestes, de moment, continuen sense posar-se a disposició de la ciutadania i la intenció és que es puguin començar a assignar aquest 2023.La residència La Mercè, que va ser inaugurada l'1 de juliol del 1977, és de titularitat de la Generalitat des de l'any 1994. El 2010, va finalitzar la remodelació de la cinquena a la tretzena planta, que va suposar una millora important tant pel que fa al confort com a la mobilitat. Fa cinc anys, es va iniciar un nou projecte per reformar les primeres quatre plantes. A la primera, s'hi ha ubicat la bugaderia, manteniment i vestuari de personal. En la segona, tercera i quarta, se situen els mòduls residencials. Cada planta forma una unitat de convivència independent amb una capacitat de 21 usuaris, on s'agrupen els dormitoris, sales d'estar i menjador, unitats de control i els serveis de planta. Pel que fa a les habitacions, les noves places es distribuiran en 26 habitacions dobles i 11 individuals.Les obres, que suposen l'ampliació dels serveis generals de la residència, també preveien una sala de motricitat, despatxos d'atenció primària i podologia, un muntacàrregues, un espai cobert per accés a les ambulàncies i servei de transport sanitari, entre d'altres. Pel que fa a l'exterior, el projecte incloïa la urbanització de l'entorn per ubicar un nou espai cobert per a l'accés de les ambulàncies i el servei de transport sanitari. Així com la creació de 16 places d'aparcament i de plataformes enjardinades que permetran als usuaris dur a terme activitats a l'aire lliure.Drets Socials ha destinat a aquest projecte de remodelació un total de 5,5 milions d'euros, dels quals 1,5 milions provenen dels beneficis de la Grossa, que es destinen a programes socials.