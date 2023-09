L'Ajuntament de Tarragona aposta per la diversificació d'espais per la Santa Tecla d'enguany

Els aniversaris del Ball de Diables, la Víbria i el Lleó i l'espectacle 'Carcamals a la romana' de Dames i Vells, protagonistes de la programació tradicional

Actes extraordinaris per aniversaris extraordinaris

La música d'aquesta Santa Tecla

La programació als teatres

Les publicacions tecleres

La responsabilitat teclera

Santa Tecla 2023 s'expandeix i aposta per la incorporació de nous espais com el Parc Francolí, que enguany serà un dels principals escenaris dels actes més multitudinaris. Amb aquesta voluntat, i tal com ja s'havia anunciat, el Parc Francolí acollirà els grans macroconcerts gratuïts i familiars dels dies 16 i 17 de setembre amb els grups The Tyets i Arc de Triomf, i La Fúmiga i La Cosina respectivament. A més, també el Parc Francolí serà el principal escenari musical d'importants nits com la del dia 22 - popularment coneguda com l'Empalmada- acollint tota l'activitat juvenil que abans acollia el Camp de Mart amb la Gira105la música d'antena transformada en espectacle de la mà de RAC105 amb els hitsmés actuals. I la nit del 23, dia de Santa Tecla, com a novetat, oferirà la Gran Nit de la Música Emergent. Una nit eclèctica, amb una barreja de propostes adreçades als més joves i que presentarà els directes dels tres semifinalistes del concurs Sona9, Roserona, Foss i Eloi Duran. A Parc Francolí també arribaran aquella nit la proposta de les Ecléctica, una banda liderada per les tarragonines Isabel i Silvia Penalba i la DJ Trapella, habitual en tots els festivals del territori català, que oferirà segur una de les seves sessió dinàmiques, sorprenents, transversals i populars.Aquest matí, la consellera de Festes de l'Ajuntament de Tarragona, Sandra Ramos, ha presentat el programa de les festes. «Les nostres festes majors no serien el que són sense les entitats que omplen el programa d'activitats. Vull agrair la feina del nostre teixit associatiu, que conforma la identitat de la nostra ciutat i que gràcies a ella avui presentem un programa farcit amb més de 400 actes. Sense la seva implicació, les festes de Santa Tecla no serien possibles. Gràcies, de tot cor».Sandra Ramos ha posat en valor el nou espai de Parc Francolí que s'afegeix a la festa i ha expressat que «es tracta d'un espai més gran i confortable amb vocació de continuïtat, especialment acollidor per a grans esdeveniments com aquests. La intenció és descongestionar la Part Alta dels actes més multitudinaris més enllà dels més tradicionals que conformen la nostra seqüència ritual».A banda del Parc Francolí, altres espais escampats arreu de la ciutat acolliran actes del programa responent a aquesta descentralització creixent de les festes.El primer cap de setmana de Santa Tecla, les places davant els Centres Cívics de Sant Salvador, Torreforta, Bonavista i Sant Pere i Sant Pau acolliran espectacles familiars de circ i el Traditrenet tornarà a recórrer tots els barris de Ponent, Sant Salvador i Sant Pere i Sant Pau portant la música dels grallers locals. I pel que fa als balls parlats, l'any passat el Ball de Dames i Vells obria una primera porta als barris actuant a Bonavista, i enguany els veïns i veïnes d'aquest barri tindran l'orgull de rebre el Ball de Sebastiana del Castillo, que actuarà el dia 20 al Centre Cívic de Bonavista.Amb el tret de sortida de la Crida el dia 15 de la mà del Perpetuador d'enguany, Salvador Fà, Tarragona tornarà a viure un per un tots els actes tradicionals de les festes. El pregó a càrrec d'Oriol Grau, la Santa Tecla Petita, l'Entrada de Músics, els Balls Parlats, la Cercavila, la Baixada de l'Àliga, el Retaule, les tres diades castelleres, els Pilars Caminant, la Professó, el Correfoc i la Tronada de fi de festes que protagonitza enguany la imatge de les festes. A banda, enguany Santa Tecla comptarà també amb multitud d'actes extraordinaris entorn als aniversaris d'algunes de les entitats festives. D'aquesta manera, Dames i Vells, el Ball de Diables, la Víbria i el Lleó esdevindran els veritables protagonistes d'aquesta Santa Tecla celebrant-ho amb actes especials.El Ball de Dames i Vells celebren els seus 40 (+ 3 anys) amb un espectacle especial, Carcamals a la romana, passant del format tradicional a un format estàtic més confortable a la plaça de Dames i Vells, on realitzaran 11 passis amb un total de 4.500 entrades ja disponibles entre els dies 21, 22 i 23 de setembre. Les entrades, a 3 €, es poden adquirir a través del web entrades.tarragona.cat.Els actes de foc tindran un pes molt especial enguany. I és que tant el Ball de Diables com la Víbria estan d'aniversari. El Ball de Diables celebrarà els seus 40 anys amb un seguit d'actes commemoratius. Els més destacats seran la festa la presentació dels nous vestits dels diables i diables infantils. L'organització de la 39a Mostra de Folklore Viu, enguany anomenada "Retalls del vestit", vol ser un recull dels diferents elements que han inspirat el dissenyador Edu Polo en la confecció dels nous vestits: el model dels diables tradicionals del Camp de Tarragona, el vol de la roba dels gegants en girar, diversos elements que es troben a la natura, i les milícies que defensaven les nostres contrades. Els participants d'aquesta cercavila excepcional seran el Ball de Diables de Reus, les Fil·loxeretes de Sant Sadurní d'Anoia, la Farnaca de Cambrils, el Caramot del Vendrell, el gegant Carrasclet de Reus i els Gegants de la Ciutat de Barcelona. Aquella mateixa nit, la plaça de les Cols viurà el punt àlgid de la celebració dels 25 anys del Ball de Diables Infantil de Tarragona amb la realització de la primera carretillada infantil que se celebra al Camp de Tarragona en motiu dels 25 anys del Ball de Diables Petit i el dia 20, el Ball de Diables oferirà una espectacular carretillada.Per la seva banda, la Víbria commemorarà els seus 30 anys amb una exposició fotogràfica a l'Espai Turisme i amb una extraordinària cercavila de foc amb bèsties que l'acompanyaran en aquest especial aniversari. Entre les bèsties d'arreu del país que ompliran de foc aquest primer diumenge de Festa hi seran la Virgília de Torredembarra, el Drac de Llorenç del Penedès, el Cabrot del Vendrell, el Drac de Sant Jaume dels Domenys, el Drac d'Olivella, el Drac de la Geltrú, el Drac de Lavern El Masellot, el Basilisc de Mataró, Lo Carranco Bilandó de Cervera, el Drac de Vilanova i la Geltrú i, com a amfitriona, la mateixa Víbria de Tarragona.El Lleó també està de celebració. Tant la figura gran, que fa 30 anys com la petita, que en fa 20, ho volen celebrar amb tota la ciutat. Per una banda, el Lleó Petit organitza una exposició fotogràfica; i per una altra, el Lleó de Tarragona edita un tríptic commemoratiu i convida a gaudir diumenge dia 10 de setembre del Vermut del seu 30è aniversari.Un altre del elements més populars del Seguici de Tarragona, la Mulassa, presenta un acte novetat d'enguany dins la Santa Tecla Solidària: Les mans de la Mulassa, una jornada d'assaig obert i d'aproximació amb persones cegues amb la col·laboració de l'ONCE, amb la Mulassa per a adults i la Mulassa Petita, per a infants.A banda dels macroconcerts i nits musicals al Parc Francolí, moltes més són les cites musicals d'aquesta Santa Tecla de la mà d'entitats. El primer cap de la ciutat gaudirà de la la 12a edició de La Terrasseta, on tindrà un paper destacat el talent de les dones i la necessitat de veure-les més dalt els escenaris. Del 14 al 18 de setembre hi passaran per La Terrasseta 18 propostes artístiques entre concerts, circ, cinema a la fresca, xerrades i activitats de cultura transformadora, en les que el 70% de les produccions són liderades per dones.El col·lectiu Tecletes també aporta, des de fa quinze anys, contingut de qualitat per al públic familiar, i aquesta Santa Tecla ho celebra, entre d'altres activitats, portant a Quimi Portet al passeig de les Palmeres el dia 15 de setembre.A partir del dia 21 i fins el final de les festes el col·lectiu Barraques omplirà també el passeig de les Palmeres de música i gastronomia, destacant els grups de Josetxu Piperrack & The Riber Rock i el grup de rural-punk Ratpenades.El programa compta amb altres petites perles com l'espectacle Máquinas sagrades, que de la mà del Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad, aproparà el flamen contemporani als aspectes més sagrats i litúrgics a l'església de Sant Miquel del Pla. Al dia següent, diumenge 17, l'església de Sant Antoni de Pàdua acollirà el concert del 40è aniversari del Cor Ciutat de Tarragona amb l'espectacle L'aigua infinita. Cançons de la mar, sot la direcció del Xavier Pastrana.La música tradicional tindrà molt protagonisme, amb els concerts de Folk a Mitges, formació integrada per Nando Taló i Héctor Bebéride, que amb acordions diatònics i panderetes oferiran un concert vermut el dia 16; un sorprenent Concert d'Orgue i Cornamusa a la Catedral, a càrrec de Francesc Sans i Josep Mateu el dia 19 i una Trobada de Gaites i Cornamuses organitzada per Sons de la Cossetània que acollirà formacions de Galícia, Portugal, Astúries, Aragó i Catalunya el dia 24. Els sonadors locals, a més, estrenen un nou escenari el ball de gralles, la plaça del Rei. Nou espai, nou format i una proposta musical ampliada per consolidar aquesta revetlla tradicional del dia de Santa Tecla.Una altra cita destacada per a la nit del dia 23 és la revetlla comiat de l'Orquestra Girasol a la Rambla Nova.Després de més de quaranta anys d'activitat, la mítica orquestra de versions, una formació referent entre les bandes de festa major i companya de nits de festa d'almenys dues generacions de catalanes i catalans, s'acomiada dels escenaris.Destaca també, com a novetat, la presentació de la llista de reproducció de les músiques del Seguici Popular de Tarragona. L'any 2021, en plena pandèmia, les formacions que tradicionalment acompanyen el Seguici Popular van enregistrar, amb format i recursos professionals, les músiques que interpreten. El resultat és la llista de reproducció que a partir del dia 16 mateix estarà a disposició a la plataforma digital Spotify. La presentació anirà a càrrec de les discos locals PD Pussies, que ens oferiran un joc d'entreteniment musical que posarà punt final a la cercavila del Fes-te la Festa 2023.Els tres teatres municipals també acolliran com és habitual moltes de les propostes de la programació.El Teatre Auditori del Camp de Mart tornarà a acollir el concert de la Banda Unió Musical, que enguanypresenta Sals30, un programa amb molta música de ritmes llatins, el dia 15, i Joan Dausà, que presentarà Jo Mai Mai. Gira 10 anys.El Teatre Metropol acollirà, entre d'altres propostes, la Nit de dansa Jaume Guasch amb l'espectacleFiblades,el dia 17, una creació de La Llançadora, Xarxa de Dansa d'Arrel de la Catalunya Central.Finalment, l'escenari del Teatre Tarragona s'omplirà de programació festiva del 16 al 21 de setembre. El primer cap de setmana acollirà la Marató de Donació de Sang i Plasma i la III Gala Benèfica de Todos en Azul: Aladín, un musical genial. Dilluns 18, tindrà lloc la presentació del documentalCastelleres, amb guió i direcció de Maria Roig, que mostrarà el paper fonamental que les dones han jugat en el món casteller i com ha estat i és la seva participació. El dimecres 20 un altre documental prendrà el relleu: Una ciutat de mussols (Tarragona era una festa?). Escrit i dirigit l'any 2021 per un equip encapçalat per Oriol Grau, la peça recull testimonis de la vida LGTBIQ+ de Tarragona durant el tardofranquisme i l'inici de la Transició i homenatja a les persones que van lluitar per les llibertats.Diversos llibres relacionats amb la ciutat i les festes veuran la llum aquesta Santa Tecla. Destaquen la presentació de L'arribada del Braç de Santa Tecla en el 700 aniversari. Història, patrimoni i cultura tradicional, coordinat per Maria Bonet i Joan Menchon, fruit de les jornades de reflexió científica que es van celebrar al 2021 en el marc de la celebració dels 700 anys de l'arribada del Braç de Santa Tecla. També, GiTanos de la Part Alta de Tarragona, un treball documental de Josep Maria San Saturnino Benito, Sansa, que relata, mitjançant un llenguatge periodístic i magnífiques fotografies, els costums i les tradicions de la comunitat gitana que, des de finals del segle XVIII, viu a la Part Alta de Tarragona.Adreçats al públic familiar, es presentaran dues novetats. Per una banda, el conte On para l'Amparito?, amb text i idea original de Ramon Gasull i il·lustracions d'Anduluplandu. Un conte amb endevinalles, il·lustrat, rimat i desplegable, genuí de Tarragona. Per altra banda, la col·lecció de contes del Seguici de Tarragona arriba a l'onzè volum amb El Ball de les Gitanes, amb text de Joan Reverté i il·lustracions d'Edu Polo.Durant la presentació d'avui, la consellera de Festes, Sandra Ramos, ha fet èmfasi en els valors que han de prevaldre pels carrers i places de la ciutat. «Uns valors que formen part del nostre tarannà: cohesió social, acolliment, respecte, inclusivitat, que aixoplugaran la festa. Santa Tecla ha de ser un model feminista, Santa Tecla ha de ser una festa segura per tothom».Ramos ha recordat que l'Ajuntament compta amb el protocol municipal davant les violències sexuals i LGTBIfòbiques que facilita recursos al Punt Lila i Arc Iris mòbil, i al Quiosquet de la Rambla Nova, des d'on es facilita informació i s'atenen les necessitats que sorgeixin.