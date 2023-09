La novetat d'enguany és que la festa s'allargarà un dia més, amb música durant el migdia i la tarda del diumenge 24

Actualitzada 04/09/2023 a les 18:09

La Coordinadora de Barraques Tarragona ha presentat aquest dilluns el cartell complet de la divuitena edició de l'espai alternatiu de referència de les festes de Santa Tecla.



Després d'un breu període de canvi d'ubicació per la situació pandèmica els anys 2020 i 2021 Barraques Tarragona va tornar el 2022 al Passeig de les Palmeres i aquest any consolida la recuperació de l'espai amb un cartell de concerts molt ampli i divers. A més, la principal novetat d'enguany és que la festa s'allarga un dia més. Les barraques oferiran un diumenge 24 de setembre ple de música des del migdia fins a la tarda.Aquest any, el concurs de bandes locals que ha escollit dos conjunts del Camp de Tarragona, Incendi i Magari, per actuar els dies 22 i 23 de setembre respectivament.L'espai obre portes el dia 21 a les cinc de la tarda amb activitats per la canalla i s'inaugurarà oficialment a les 20.30h. amb un pregó alternatiu, crític i satíric. Aquella nit pujaran a l'escenari els companys de Second Trast, Bewis de la Rosa amb el seu rap rural, el Artriste i el seu fabulós repertori i tancarà la nit el DJ set de Capri Sessions.Divendres 22 es recuperen grups com les lleidatanes Ratpenades i el veterà Josetxu Piperrak que no van poder actuar l'any passat per les pluges i el temporal.Dissabte 23 amb el punk-hardcore d'Eterns, el rap combatiu de Tribade i amb el festival de tancament que porta el DJ set d'Svetlana es tanca l'última nit de Barraques.Barraques Tarragona vetllarà perquè siguin unes festes lliures d'actituds masclistes, homòfobes i racistes. S'ubicarà un punt lila-multicolor per a informar i prevenir agressions.En aquesta edició participen de la coordinadora: Pataquers de la URV, la CGT Correus Tarragona, el Futbol Club Tarraco, el Sindicat d'Habitatge de Tarragona i el Casal Popular Sageta de Foc. Aquest any amb el lema «bufaran i bufaran i de casa nostra no ens xutaran!» l'organització vol criticar la insostenibilitat de la situació de la vivenda, amb uns preus fora de control i una classe burgesa que ens ofega amb la seva especulació que gentrifica els barris de Tarragona.Barraques Tarragona és un projecte participatiu i autogestionat que pretén donar a conèixer grups locals però també arribar a tots els estils i gustos musicals.