Els centres educatius de Tarragona, a punt per l'inici de curs escolar

Al llarg de l'estiu, l'Ajuntament ha dut a terme reparacions a escoles i llars d'infants

Actualitzada 04/09/2023 a les 12:04

Tarragona ja està a punt per a l'inici del curs escolar 2023-24. L'Ajuntament de Tarragona ha aprofitat l'estiu per dur a terme diverses reparacions en els centres educatius públics de la ciutat que, a partir d'aquest dimecres dia 6 de setembre, reobriran les portes a milers d'infants i joves. Aquest curs 2023-24, un total de 19.474 infants i joves de la ciutat estan matriculats als centres educatius públics de la ciutat: Les llars d'infants municipals acolliran 619 infants, el segon cicle d'Educació Infantil rebrà 3.405 alumnes, l'Educació Primària n'albergarà 8.357 i l'Educació Secundària Obligatòria 7093.



De les reparacions que s'han dut a terme al llarg d'aquest estiu als centres educatius públics de la ciutat destaquen les tasques de pintura en aules, passadissos i menjadors; la neteja de nombrosos patis i la instal·lació de parquet per millorar les instal·lacions de la llar d'infants El Ninot. També, amb la col·laboració de la conselleria de Neteja Pública, s'han retirat andròmines tant a escoles com a llars d'infants.Les tasques s'han fet arran de les peticions de les escoles, prioritzant els centres a intervenir; i han anat a càrrec de l'equip de suport al manteniment de l'Institut Municipal d'Educació de Tarragona (IMET). «El principal objectiu de les actuacions dutes a terme aquest estiu és ajudar els centres a tenir un millor manteniment. S'ha aprofitat l'estiu per millorar els centres per tal que l'alumnat iniciï el curs amb les millors condicions», ha manifestat el conseller d'Educació, Berni Álvarez, qui ha recordat que l'equip de suport al manteniment de l'IMET «s'encarregarà de la millora de les instal·lacions escolars durant tot el curs».